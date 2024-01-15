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Для яких чотирьох знаків Зодіаку весь січень буде нещасливим

15 січня 2024 21:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Цим знакам Зодіаку в січні буде несолодко — кому не пощастить в цьому місяці
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото ілюстративне: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Січень 2024 року стане для деяких представників зодіакального сузір’я досить нещасливим, тому їм варто бути обачними. Астрологи розповіли, яким чотирьом знакам Зодіаку цей місяць обіцяє несподівані виклики, де їм доведеться переглянути власне життя.

Новини.LIVE розповідає, яких знаків Зодіаку це стосується.

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Для яких знаків Зодіаку січень 2024 року буде нещасливим

Телець 

Представники цього зодіакального знаку у січні зміняться не лише зовні, а й внутрішньо. Тельці будуть боротися за соціальну справедливість, а під час спілкування з друзями їм доведеться переглянути стосунки та спільні інтереси з близькими людьми.

Цей місяць обіцяє неочікувані виклики на шляху людей під знаком Тельця, де їм доведеться змінити свої звички і навіть переглянути людей зі свого оточення.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знаку Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: УНІАН

Терези 

Астрологи попереджають, що людям, які народилися під цим зодіакальним знаком, потрібно приготуватися до неочікуваних випробувань у всіх сферах їхнього життя. У цьому місяці у Терезів виникнуть конфлікти в професійному плані, проблеми з коханою людиною і стрес із родичами.

Зірки не рекомендують розпочинати власний бізнес, адже у представників цього знаку Зодіаку можуть виникнути невдачі.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знаку Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон

У цьому місяці ключовим моментом для людей під цим знаком Зодіаку стає незалежність у фінансовому плані та здатність контролювати власні витрати. У січні астрологи рекомендують переглянути свої пріоритети у фінансах і заощаджувати гроші.

До того ж, на початку цього року важливо переглянути свої стосунки, адже розкид енергії може спровокувати нерівномірний обмін почуттями зі своєю коханою людиною.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Риби

На шляху представників цього знаку Зодіаку з’являться справжні виклики, які змусять їх замислитися над власним життям. Попри те, що січень є не дуже вдалим для людей під знаком Риби, він принесе в життя цих людей важливі уроки.

Астрологи рекомендують у цей період бути мудрими під час прийняття якихось рішень і переглянути своє ставлення до перешкод на шлях, немов до нових можливостей.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знаку Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, хто зі знаків Зодіаку може повернути своїх колишніх у 2024 році. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку варто бути обережними наприкінці січня 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, яким знакам Зодіаку пощастить з грошима в січні 2024 року. 

гороскоп
Астрологія
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січень

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