Великий піст 2024 року — що треба робити та як підготуватися — сім порад

Дівчина ставить свічку у церкві. Фото: google.com

На християн попереду чекають кілька надважливих подій 2024 року — Великий піст, який розпочнеться у понеділок, 18 березня, і закінчиться у суботу, 4 травня, і, звичайно ж, Великдень, який відзначатимуть 5 травня. Піст традиційно буде тривати 40 днів, під час яких заведено молитися, суворо обмежувати себе в їжі, зокрема мова йде про виключення з раціону скоромну їжу, а також приділяти час духовному розвитку та благочинності.

Як українським вірянам правильно підготуватися і що слід зробити, щоб увійти у пост з легкістю, пише видання Сredo.

Читайте також:

Великий піст — сім важливих порад, які допоможуть правильно підготуватися

1. Що для вас означає Великий піст

Необхідно розуміти, що піст — це не про обмеження себе в їжі та інших радощах життя. Це не дієта, а важливе приготування до свята Воскресіння Спасителя Ісуса Христа.

Число 40 має символічне значення у Святому Письмі. Адже саме стільки днів Син Божий постував, перш ніж розпочати свій шлях між людьми. Також ізраїльтяни 40 років мандрували пустелею, йдучи до Обіцяної землі, а Бог використав цей час для виховання свого народу.

Тож, перш ніж розпочати Великий Піст — подумайте, чим він є особисто для вас. Як ви хочете його використати: знайти шлях до Господа, очистити душу від гріха, духовно вирости тощо.

2. Для чого дотримуватися постанов

Під час Великого посту існує чимало постанов, до прикладу, як вже неодноразово згадувалося, обмежувати себе в їжі, більше молитися, займатися благодійністю, подавати милостиню.

Багато хто слідує цим постановам у Великий піст тільки тому, що так заведено, так правильно. Але варто замислитися, що ці постанови означають та яку мету ви переслідуєте, дотримуючись їх. Можливо, це пізнання Божої волі стосовно вашого життя або відкриття свого покликання.

Літургія у церкві. Фото: pomisna.info

3. Більше роздумів про духовне

Під час Великого посту багато вірян вирішують обмежити себе у користуванні гаджетами або обмежити час перед телевізором. Але варто правильно розпорядитися звільненим часом. Можна обрати духовне читання.

Візьміть собі час для читання духовних книг, священних текстів і релігійної літератури. Це допоможе збагатити ваш духовний світогляд і знайти нові джерела натхнення.

Використовуйте цей час для внутрішнього огляду і розвитку. Визначте свої слабкі сторони і працюйте над ними, спрямовуючи свої зусилля на особисте зростання та духовне вдосконалення.

Нехай цей час Великого посту буде для вас часом глибокої духовної трансформації і піднесення до Божої милості.

4. Пост серця

У Великий піст важливо очистити свою душу та серце від гніву, злості, образ та інших негативних почуттів. Прощайте тим, хто вас образив, і прагніть до миру та гармонії відносин.

До речі, це може стосуватися не тільки інших людей, часом ми можемо бути ображені самі на себе, картати за те, що чогось не зробили або не досягли. Тож, слід відпустити і цей тягар. Зверніть увагу на радість та вдячність за присутність Божественного в вашому житті.

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

5. Великопісна молитва

Щоб увійти в молитву, священнослужителі радять медитацію Божого Слова. Це може бути:

Lectio divina — метод молитовної медитації над біблійними текстами;

мисленна молитва" св. Альфонса;

"образна молитва" Лойоли;

кармелітська медитація за св. Терезою Авільською.

Вже зараз можна визначитися, який метод вам більше до душі. Інколи достатньо просто розгорнути Святе Письмо — і читати.

Знайдіть час кожен день для молитви та медитації. Занурення у розмову з Богом та самопізнання допоможе вам зосередитися на духовних цілях посту.

6. Церковні служби

Активно беріть участь у церковних службах, особливо під час Великого посту. Спільні молитви та обряди допоможуть вам знайти сили та підтримку в духовній спільноті.

Щоб не пропустити ці молитви, варто ще до початку Великого Посту вписати їх у свій календар і виставити нагадування.

7. Думати не тільки про своє "я".

Досі ми зосереджували увагу на тому, що можна зробити впродовж Великого Посту для себе. Проте, піст це також добрі справи та милосердя.

Варто у цей період більше допомагати іншим людям, особливо тим, хто конче потребує цієї допомоги. А у наші страшні часи таких не мало. Благі справи полягають не тільки в милостині, є люди, які потребують доброго слова, підтримки або ж того, хто вислухає та порадить. Тож, Великий піст це не тільки про жертвування грошей та речей, а й про жертвування свого часу для інших.

Раніше ми писали, коли українці святкують Масницю 2024 року.