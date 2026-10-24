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Головна Відкриття Лише найуважніші знайдуть слово "рецепт" за 10 секунд

Лише найуважніші знайдуть слово "рецепт" за 10 секунд

Ua ru
24 жовтня 2026 07:25
Тест на уважність: знайдіть слово рецепт серед літер за 10 секунд Колаж: Новини.LIVE
Дівчина в жовтій сорочці дивиться рецепт, головоломка. Колаж: Новини.LIVE

Здається, що знайти одне слово серед випадкових літер дуже просто. Але чи впораєтеся ви, якщо на пошуки буде лише 10 секунд? Ця хитра головоломка перевірить вашу уважність, швидкість реакції та вміння помічати дрібні деталі.

Новини.LIVE ділиться цікавим тестом, який розкаже наскільки ви спостережливі.

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Головоломка на уважність — знайдіть слово за 10 секунд

Перед вами зображення, на якому в кілька рядків розташовані десятки літер. На перший погляд, вони не мають жодного сенсу, проте серед цього хаосу заховалося добре знайоме слово "рецепт".

Ваше завдання — якомога швидше відшукати його. Важлива умова: на пошуки відведено лише 10 секунд. Слово може бути заховане горизонтально або вертикально, тому доведеться уважно переглянути кожен рядок. Не поспішайте зупинятися на першому схожому поєднанні літер, адже воно може виявитися оманливим.

Готові до випробування? Встановіть таймер, зосередьтеся на зображенні та починайте пошуки. Намагайтеся не відволікатися, адже кожна секунда має значення.

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Тест на уважність зі словом рецепт
Тест на уважність зі словом рецепт. Фото: Pinterest

Час вийшов! Чи вдалося вам знайти правильну відповідь?

Якщо ви впоралися за 10 секунд, можете пишатися своєю спостережливістю. Ви швидко помічаєте потрібні деталі навіть тоді, коли навколо багато зайвої інформації. Якщо ж заховане слово так і залишилося непоміченим, спробуйте ще раз, але вже без обмеження часу. Такі візуальні загадки допомагають потренувати концентрацію та уважність.

Правильна відповідь на головоломку

А тепер перевірте себе. На зображенні нижче слово "рецепт" виділено, тому ви зможете побачити, де саме воно ховалося.

 

Тест на уважність зі словом рецепт
Тест на уважність зі словом рецепт. Фото: Pinterest

рецепт головоломка тест на уважність
Євгенія Фрусевич - Редактор
Автор:
Євгенія Фрусевич

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