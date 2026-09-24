Где поставить оксалис в доме, чтобы листья цветка счастья были густыми и яркими

Вазон с цветком счастья оксалисом. Фото: growurban.uk

Необычные фиолетовые листья оксалиса напоминают крылья десятков маленьких бабочек. Но при неправильном уходе пышный куст теряет свою красоту и яркость. Особую роль играет расположение вазона. Даже несколько метров от окна могут стать решающими.

Новини.LIVE рассказывает, как найти для оксалиса правильное место, чтобы он образовывал густую фиолетовую шапку и радовал нежными цветами.

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Где поставить оксалис, чтобы он рос густым

Оксалис треугольный, который также называют фиолетовым клевером или цветком счастья, любит яркий, но рассеянный свет. Поэтому одним из лучших мест для вазона будет восточное или западное окно. Здесь растение будет получать несколько часов мягкого утреннего или вечернего солнца без продолжительной жары.

На южном подоконнике оксалис также может расти, но летом его лучше немного отодвинуть от стекла или притенить в часы наибольшей солнечной активности. Ведь сильные полуденные лучи способны оставить ожоги на нежных листьях.

В фэн-шуй оксалис из-за формы трилистника ассоциируется с благополучием и гармонией, поэтому его часто советуют ставить в восточной или юго-восточной части дома.

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Есть у растения и одна эффектная особенность. Вечером и в пасмурную погоду его листочки складываются, а с появлением света снова раскрываются. Именно поэтому кажется, будто фиолетовые бабочки на растении постоянно двигаются.

Где лучше не ставить оксалис

Даже хорошо освещенное место может не подойти, если рядом находится батарея, обогреватель или кондиционер. Горячий сухой воздух, холодные потоки и постоянные сквозняки создают для растения лишний стресс.

Также нельзя ставить растение в глубине комнаты. Цветку там часто темно. При недостатке света черешки вытягиваются, куст теряет густоту, листья становятся мельче, а цветение ослабевает.

Как поливать цветок счастья

Оксалис гораздо легче переносит небольшое подсыхание почвы, чем постоянное переувлажнение. Перед следующим поливом проверьте почву пальцем. Верхний слой должен подсохнуть на 1-2 см.

В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия. Если вода постоянно задерживается у корней, подземные клубеньки могут загнивать, а листья начнут вянуть.

В период активного роста растение можно умеренно подкармливать комплексным удобрением для комнатных цветов.

Почему оксалис внезапно теряет всю листву

Существует ситуация, которая может серьезно напугать владельца цветка. Оксалис способен входить в период покоя, во время которого листья массово желтеют и отмирают. Это не обязательно означает, что растение погибло. Полив в это время сокращают, сухие листья удаляют и дают клубням отдохнуть. Впоследствии они могут снова пустить молодые побеги.

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