Почему на часах появляются одинаковые цифры и как их расшифровать: нумерология

Девушка с часами, на которых одинаковые цифры. Фото: magnific.com

Вы просто хотели посмотреть время, а на экране было 11:11. На следующий день случайно заметили 22:22. Что это? Случайность? Или повод задуматься, что Вселенная на что-то намекает? У науки на это есть вполне земное объяснение. А вот нумерология видит в одинаковых цифрах скрытые подсказки.

Новини.LIVE рассказывает, почему вы видите одинаковые числа на часах и что они означают.

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Почему вы постоянно видите одинаковые числа на часах: научное объяснение

С точки зрения науки никакой мистики для появления 11:11 или 22:22 не требуется. Наш мозг постоянно отбирает из огромного потока информации то, что кажется нам важным. Психологи называют один из таких механизмов избирательным вниманием. Если определенная комбинация цифр однажды вас заинтересовала, мозг начинает быстрее выхватывать ее среди прочих. К этому добавляется так называемая иллюзия частоты. Как только вы обратили внимание на что-то новое, вам может показаться, будто это вдруг стало встречаться повсюду. На самом деле вы просто стали чаще это замечать.

Работает и склонность к подтверждению. Мы лучше запомним день, когда увидели 11:11, а затем получили хорошую новость, чем десятки случаев, когда эта комбинация ничего не изменила.

Что о повторяющихся цифрах говорит нумерология

В эзотерике и нумерологии повторяющиеся числа или цифры на часах считаются не случайным совпадением, а своеобразной подсказкой Вселенной. Сторонники этого учения верят, что числа обладают особой символикой и могут отражать важные изменения, внутреннее состояние человека или события, на которые стоит обратить внимание.

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Что означают одинаковые цифры на часах

00:00. Символ завершения старого цикла и начала нового. В нумерологии это время связывают с желаниями, новыми возможностями и шансом начать все с чистого листа.

01:01. Ожидание новостей, приятного разговора или известия от человека, с которым вы давно не общались.

02:02. Встреча, приглашение или неожиданный приятный сюрприз.

03:03. Традиционно связывают с романтикой, симпатией и появлением человека, который может проявлять к вам интерес.

04:04. Напоминание о том, что не стоит торопиться с выводами и стоит попробовать посмотреть на сложную ситуацию под другим углом.

05:05. Призыв внимательнее присмотреться к окружающим и не слишком доверять людям, в чьих намерениях вы сомневаетесь.

06:06. Новая дружба, примирение или укрепление уже существующих отношений.

07:07. Означает испытание, после которого откроются новые возможности.

08:08. Связывают с карьерой, амбициями, финансами и появлением мотивации двигаться вперед.

09:09. Завершение. Нумерологи советуют отпустить то, что уже утратило для вас значение, и освободить место для нового.

10:10. Время перемен. Оно может символизировать переход к новому жизненному этапу.

11:11. Пожалуй, самая известная комбинация. Ее связывают с сильными желаниями, новыми начинаниями и моментом, когда стоит обратить внимание на собственные мысли. Другое толкование советует проверить, не стали ли вы слишком зависимыми от человека, дела или идеи.

12:12. Символ благоприятного периода, развития и знакомства, которое может повлиять на вашу жизнь.

13:13. Напоминание о том, что нужно быть более внимательными к собственным решениям, избегать спешки и не втягиваться в чужие конфликты.

14:14. В любовной нумерологии эту комбинацию часто связывают с новыми чувствами или изменениями в личной жизни.

15:15. Новая информация и неожиданные открытия. В то же время толкование советует не принимать важные решения импульсивно.

16:16. Возвращение человека из прошлого или необходимость восстановить старые связи.

17:17. Считается благоприятной комбинацией для новых замыслов, активных действий и реализации планов.

18:18. Символ отпускания прошлого. Напоминает о том, что не стоит цепляться за отношения или ситуации, которые уже завершились.

19:19. Связывают с большими изменениями и завершением одного жизненного этапа перед началом другого.

20:20. Символ поддержки. Может напоминать, что рядом есть люди, на которых вы можете положиться.

21:21. Связывают с путешествиями, новыми знакомствами и расширением привычного круга общения.

22:22. Приближение важного события или серьезных перемен, которые могут нарушить привычный порядок вещей.

23:23. Нужно сбавить темп, отдохнуть и обдумать дальнейшие шаги, вместо того чтобы действовать под влиянием эмоций.

Что означают зеркальные числа

Зеркальные числа — это комбинации, в которых цифры расположены в обратном порядке и как бы повторяют друг друга.

01:10. Важный вопрос постепенно приближается к разрешению. Не стоит форсировать события.

02:20. Символ осторожности и необходимости тщательно продумывать планы перед принятием важных решений.

03:30. Напоминание уделить больше внимания личной жизни и собственным чувствам.

04:40. Призыв беречь силы, не перегружать себя и внимательнее относиться к самочувствию.

05:50. Время еще раз проверить свои решения, особенно если они были приняты в спешке.

10:01. Означает хорошие новости или приятную неожиданность.

12:21. Символизирует возобновление старого общения или разговор, который давно откладывали.

13:31. Напоминает, что трудности могут быть временными, но потребуют терпения.

14:41. Напряжение в отношениях. Лучше избегать резких слов и поспешных выводов.

15:51. Означает новое знакомство, которое впоследствии окажется полезным или важным.

20:02. Символ возможных споров на работе. Это повод действовать дипломатично.

21:12. Вы решите финансовые вопросы или выйдете из сложной материальной ситуации.

23:32. Напоминание о том, что не следует полностью полагаться на чужие обещания и нужно проверять важную информацию.

Что означают 11:22, 11:33, 11:44 и 11:55

11:22. Это знак процесса, который уже начался, но еще не дал результата. Вселенная подсказывает: нельзя бросать начатое из-за первых трудностей.

11:33. Символ паузы. Сейчас полезнее наблюдать за ситуацией, отдохнуть и не пытаться контролировать каждую мелочь.

11:44. Связывают с подготовкой к важному решению. Время собирать информацию, но не спешить с окончательным выбором.

11:55. Пятерка символизирует изменения, поэтому такую комбинацию трактуют как переход к чему-то новому.