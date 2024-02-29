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Три знака Зодиака, которые сегодня 29 февраля будут самыми счастливыми

29 февраля 2024 05:28
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Трем знакам Зодиака 29 февраля больше всего повезет
Счастливые пожилые люди, которые ездят на велосипеде. Фото: TimesLIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Этот год высокосный, а это означает, что в феврале не 28 дней, как обычно, а 29, поэтому стоит обращать внимание на эту возможность, которая выпадает один раз в несколько лет. К примеру, астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака повезет в последний день февраля.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которым сегодня повезет

Водолей

Представителям этого зодиакального знака следует готовиться к необычному дню, который будет очень энергичным и положительным. Астрологи говорят, что это благоприятное время для погружения в творческие поиски, ведь усилия Водолеев могут принести им невероятные награды.

Сегодня людям под этим знаком Зодиаку захочется больше общаться с друзьями, но не стоит забывать быть спокойным даже во время тяжелых разговоров. На работе руководство оценит по достоинству усилия Водолеев и даже готово будет возложить серьезную ответственность на них.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Рак

Сегодняшний день благоприятен для воссоединения с тем, что важно для представителей этого зодиакального знака. В последнее время люди под этим знаком погрузились в самоанализ, пытаясь раскрыть самые глубокие потребности и ценности.

Сегодня представителям Рака следует ожидать усиления энергичного поля, что может привести к настоящему просветлению. Такие идеи могут быть ответами на вопросы, на которые люди под этим зодиакальным знаком уже очень давно затрудняются ответить.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

Представителям этого знака Зодиака следует подготовиться к невероятному путешествию, ведь сегодняшний день посылает им благоприятные энергии. Именно сегодня у Стрельцов завершится период неопределенности, благодаря чему им удастся преодолеть препятствия, которые долго им мешали.

Сегодня у представителей этого зодиакального знака может исчезнуть страх того, что повторится определенная история, особенно, это касается сердечных вопросов.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака не следует искать вторую половинку в 2024 году.

Ранее мы рассказывали о том, у каких знаков Зодиака может родиться ребенок в 2024 году.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака будут счастливы вместе в 2024 году.

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