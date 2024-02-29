Трем знакам Зодиака 29 февраля больше всего повезет

Три знака Зодиака, которые сегодня 29 февраля будут самыми счастливыми
Этот год высокосный, а это означает, что в феврале не 28 дней, как обычно, а 29, поэтому стоит обращать внимание на эту возможность, которая выпадает один раз в несколько лет. К примеру, астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака повезет в последний день февраля.
Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.
Знаки Зодиака, которым сегодня повезет
Водолей
Представителям этого зодиакального знака следует готовиться к необычному дню, который будет очень энергичным и положительным. Астрологи говорят, что это благоприятное время для погружения в творческие поиски, ведь усилия Водолеев могут принести им невероятные награды.
Сегодня людям под этим знаком Зодиаку захочется больше общаться с друзьями, но не стоит забывать быть спокойным даже во время тяжелых разговоров. На работе руководство оценит по достоинству усилия Водолеев и даже готово будет возложить серьезную ответственность на них.
Рак
Сегодняшний день благоприятен для воссоединения с тем, что важно для представителей этого зодиакального знака. В последнее время люди под этим знаком погрузились в самоанализ, пытаясь раскрыть самые глубокие потребности и ценности.
Сегодня представителям Рака следует ожидать усиления энергичного поля, что может привести к настоящему просветлению. Такие идеи могут быть ответами на вопросы, на которые люди под этим зодиакальным знаком уже очень давно затрудняются ответить.
Стрелец
Представителям этого знака Зодиака следует подготовиться к невероятному путешествию, ведь сегодняшний день посылает им благоприятные энергии. Именно сегодня у Стрельцов завершится период неопределенности, благодаря чему им удастся преодолеть препятствия, которые долго им мешали.
Сегодня у представителей этого зодиакального знака может исчезнуть страх того, что повторится определенная история, особенно, это касается сердечных вопросов.
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