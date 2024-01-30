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У трех знаков Зодиака сегодня могут быть проблемы с дыханием

30 января 2024 05:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти три знака Зодиака сегодня могут заболеть — как предостеречь себя
Женщина, имеющая проблемы с дыханием. Фото: Mirror
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня у некоторых представителей зодиакального круга могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака сегодня следует быть внимательными, и объяснили, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у этих людей 30 января.

Новини.LIVE объясняет, каким знакам Зодиака сегодня следует быть осторожными.

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Некоторым людям сегодня следует быть осторожными и обращать особое внимание на состояние своего здоровья. Астрологи объяснили, у кого из знаков Зодиака есть высокий шанс заболеть сегодня, и рассказали, от чего таким людям следует держаться как можно дальше.

У каких знаков Зодиака сегодня будут проблемы со здоровьем

Водолей

Астрологи утверждают, что представителям этого зодиакального знака сегодня следует соблюдать осторожность с состоянием своего здоровья. Дело в том, что в этот день слабым местом будет горло. Также астрологи не рекомендуют до поздней ночи смотреть телевизор из-за высоких рисков возникновения проблем со здоровьем.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

Что касается этого зодиакального знака, то у его представителей сегодня могут возникнуть проблемы с дыханием. Астрологи советуют этим людям быть как можно дальше от тех, кто курит сигареты. К тому же, в этот день Рыбам следует защитить самих себя от загрязнения окружающей среды.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Pinterest

Лев

Если представители этого зодиакального знака планируют сегодня находиться на открытом воздухе, им следует быть осторожными с насекомыми. Особенно это касается того случая, когда есть насекомые, от которых у Льва возникает аллергическая реакция.

Астрологи советуют перед тем, как отправляться на улицу, нанести на себя защитное средство от насекомых. В целом состояние здоровья представителей этого знака сегодня будет стабильным.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут решить все свои проблемы в 2024 году.

Ранее мы говорили о том, какие знаки Зодиака получат новые возможности в 2024 году.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака вернутся к своим бывшим в 2024 году.

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