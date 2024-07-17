Быстрая головоломка для внимательных — найдите ноль за 5 секунд

Видите ноль? Рисунок: brightside.me

На рисунке изображено 39 символов — большинство из них это буква "О", но среди них спрятался один "ноль". Найдите его через пять секунд.

Задачу предложил Brightside.

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В современном быстротечном мире, где высоко ценится быстрое мышление и четкое принятие решений, мгновенное выявление закономерностей стало ценным навыком.

Можете найти ноль за пять секунд? Включайте секундомер.

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