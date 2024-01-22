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Три знаки Зодіаку, яким лютий подарує справжнє щастя в коханні

22 січня 2024 21:11
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яким трьом знакам Зодіаку в лютому 2024 року пощастить у коханні
Закохана пара і астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Mediahub
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Наближається останній місяць цієї зими, тому варто знати, кому з представників зодіакального сузір’я пощастить у ньому. Астрологи поділилися своїми прогнозами і назвали три знаки Зодіаку, які відчують справжнє щастя і кохання в лютому.

Новини.LIVE розповідає про таких знаків Зодіаку.

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Яким знакам Зодіаку пощастить у лютому 2024 року

Близнюки 

Представникам цього зодіакального знаку дуже щастить в усіх сферах життя, особливо, у шлюбі та кохання. Саме цей знак має неймовірну інтуїцію, завдяки якій їм вдається відчувати справжнє кохання і вдячність від своїх коханих людей. 

Близнюки завжди багато віддають заради рідної людини, цінують свої стосунки і завжди захищатимуть свій союз, не дивлячись ні на що. Людям, які народилися під цим знаком Зодіаку, дуже пощастить у лютому цього року.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знаку Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Діва

Представники цього знаку з народження є дуже харизматичними і, незалежно від статі, є найбажанішими партнерами для стосунків. Ці люди є вірними і відданими чоловіками і дружинами і завжди підтримують своїх рідних людей.

Цей знак Зодіаку вміють дарувати любов і також здатні її отримувати. Астрологи кажуть, що у наступному місяці представники Діви можуть прийняти дуже важливе для себе рішення і згодом — одружитися зі своєю коханою людиною. 

Символ знака Зодиака Дева
Символ знаку Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Рак

Люди під цим знаком Зодіаку поки не розуміють, як їм пощастило бути закоханими, поки з цим не зіштовхнуться. Коли Ракам потрібно обрати свого партнера, вони перетворюються на проникливих, вибагливих і стратегічних людей. Втім, вони дуже часто закохуються, не усвідомлюючи цього.

Деякі представники цього зодіакального знаку можуть зазнати невеликих невдач з коханою людиною у перші роки стосунків. Проте, Раки досить швидко відновлюються і показують задоволення від власних бажань.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знаку Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку варто бути обережними наприкінці січня 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку отримають нові можливості в 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку в другій половині січня отримають прибуток.

гороскоп
Астрологія
знаки Зодіаку
кохання

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