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Аб'юз у стосунках — як розпізнати його та що з цим робити

7 листопада 2024 07:03
Ольга Антоновська - редактор
Як зрозуміти, що стосунки аб'юзивні
Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels
Ольга Антоновська - редактор

Все популярнішим у світі стає слово аб'юз. Люди часто говорять про аб'юзивні стосунки, але далеко не всі розуміють, що саме ховається за цим. Ба більше, багато хто може роками жити у стосунках, де присутній аб'юз, навіть не здогадуючись про це.

Про те, як розпізнати аб'юз, розповіла психологиня Олена Семінська.

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Аб'юз може бути різним — від маніпуляцій людиною, постійними образами до психологічного приниження. Сюди відноситься й фізичне та сексуальне насильство.

Психотерапевтка Олена Семінська каже, що найчастіше аб'юз зустрічається в сім’ях. І це не стосується тільки подружжя. Аб'юзивним може бути ставлення батьків до дітей чи навпаки.

Аб'юз стає своєрідним замкненим колом. Адже якщо спочатку такі стосунки вибудовуються між батьками та дітьми, то в майбутньому у свою сім'ю така людина швидше за все перенесе цю ж модель.  Так само як поводились колись із нею, вона буде поводитись зі своїми дітьми чи партнером.

Як розпізнати аб'юз

Є загальні ознаки, які говорять про те, що людина перебуває в аб'юзивних стосунках. 

Аб'юзер часто знецінює почуття іншої людини. Наприклад, говорить, що її проблеми дріб'язкові та не важливі. Крім того, аб'юзер може нав'язувати почуття провини.

Поширеним явищем є й фізичне чи сексуальне залякування. 

Окрім того, жертв аб’юзу переконують, що все погане відбувається через них. Часто від аб'юзера можна почути фрази "Це ти у всьому винен/-на".

Поширеним міфом є те, що аб’юз зустрічається у неблагополучних сім’ях. Насправді ж від цього не застрахований ніхто. Так у цілком забезпечених родинах може бути присутнє насильство — фізичне чи психологічне.

Жертва не завжди знає про те, що вона жертва

Часто трапляється так, що люди, які потрапляють на гачок аб'юзера, до останнього цього не розуміють та не приймають. Жертви аб’юзу можуть пропускати повз та пробачати психологічне чи фізичне насильство. Часто вони не можуть самостійно завершити стосунки.

У такому випадку людину варто підтримати, обговорити це з нею та порадити звернутись до фахівця.

Нагадаємо, часто під час сварок люди можуть грубіянити. В такому випадку варто одразу ж дати відсіч.

Батьки часто можуть не стримувати свої емоції та накричати на дитину, однак таке ставлення може серйозно вплинути на її емоційний стан.

родина психологія аб'юзер насильство відносини

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