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Абьюз в отношениях — как распознать его и что с этим делать

7 ноября 2024 07:03
Ольга Антоновская - редактор
Как понять, что отношения абьюзивны
Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels
Ольга Антоновская - редактор

Все более популярным в мире становится слово абьюз. Люди часто говорят об абьюзивных отношениях, но далеко не все понимают, что именно скрывается за этим. Более того, многие могут годами жить в отношениях, где присутствует абьюз, даже не догадываясь об этом.

О том, как распознать абьюз, рассказала психолог Елена Семинская.

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Абьюз может быть разным — от манипуляций человеком до психологического унижения. Сюда же относится физическое и сексуальное насилие.

Психотерапевт Елена Семинская говорит, что чаще всего абьюз встречается в семьях. И это не касается только супругов. Абьюзивным может быть отношение родителей к детям или наоборот.

Абьюз становится своеобразным замкнутым кругом. Ведь если поначалу такие отношения выстраиваются между родителями и детьми, то в будущем в свою семью такой человек, скорее всего, перенесет эту же модель. Так же как обращались когда-то с ни, он будет обращаться со своими детьми или партнером.

Как распознать абьюз

Есть общие признаки, говорящие о том, что человек находится в абьюзивных отношениях.

Абьюзер часто обесценивает чувство другого человека. Например, говорит, что его проблемы мелочны и не важны. Кроме того, абьюзер может навязывать чувство вины.

Распространенным явлением есть и физическое или сексуальное запугивание.

Кроме того, жертв абьюза убеждают, что все плохое происходит из-за них. Часто от абьюзера можно услышать фразы "Это ты во всем виноват/-на".

Распространенным мифом есть то, что абьюз встречается в неблагополучных семьях. На самом же деле от этого не застрахован никто. Даже в обеспеченных семьях может присутствовать насилие — физическое или психологическое.

Жертва не всегда знает о том, что она жертва

Часто случается так, что люди, которые попадают на крючок абьюзера, до последнего этого не понимают и не принимают. Жертвы абьюза могут пропускать мимо и прощать психологическое или физическое насилие. Часто они не могут самостоятельно завершить такие отношения.

В таком случае человека следует поддержать, обсудить это с ним и посоветовать обратиться к специалисту.

Напомним, часто во время ссор люди могут грубить. В таком случае следует сразу же дать отпор.

Родители могут не сдерживать свои эмоции и накричать на ребенка, однако такое отношение может серьезно повлиять на его эмоциональное состояние.

семья психология абьюзер насилие отношения

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