Саліванчук чесно відповіла, чому її чоловік-нардеп на захищає Україну

Українська акторка Ганна Саліванчук на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська акторка театру і кіно Ганна Саліванчук чесно розповіла про свого чоловіка, народного депутата Олександра Божкова. Так, популярна телезірка пояснила, чому її коханий не пішов захищати Україну від російських загарбників.

Про це Ганна Саліванчук розповіла у програмі Аліни Доротюк в YouTube.

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Зірка телесеріалів "Свати" і "Одного разу під Полтавою" висловилася про хейт на адресу своєї сім’ї. Зокрема, Ганна Саліванчук відповіла людям, які критикують її чоловіка Олександра Божкова за те, що він не йде на фронт, хоча є народним депутатом.

"По-перше, народним депутатом він став на другий місяць війни. Він цілими днями працює, і нічого не заробляли вони півроку взагалі, все йшло на ЗСУ, а не на зарплату. Я навіть у нього ніколи нічого не питаю про їхні розмови там. Я не хочу навіть нічого чути, мені не цікаво. Коли таке пишуть, мені все одно, писатимуть завжди", — каже Ганна Саліванчук.

Акторка Ганна Саліванчук у програмі Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Українська телезірка зізнається, що вона з радістю почне обговорювати щось з людиною, яка досягла чогось в житті більше за неї. Втім, коли її або її сім’ю критикують підписники в соціальних мережах, Ганна навіть не читає ці коментарі.

"Мені цікавіше, коли в мене це спитає людина, яка досягла і зробила більше за мене. Тоді мені це стане цікаво, я зможу відповісти… А коли це пишуть підписники, я навіть не читаю. Не кожен чоловік може на війні робити свою справу. Не кожному потрібно воювати. Набагато більше людей, які тут, можуть зробити багато користі для тих, хто там", — пояснила відома українська акторка театру і кіно Ганна Саліванчук.

Що відомо про чоловіка Ганни Саліванчук

Чоловіком української акторки театру і кіно Ганни Саліванчук є народний депутат Олександр Божков. Відомо, що цю посаду у складі фракції "Слуга народу" чоловік телезірки отримав тільки у 2022 році, адже спочатку його не обрали.

Ганна Саліванчук вперше познайомилася з Олександром на знімальному майданчику серіалу "Одного разу під Полтавою", а вже за рік розписалася з ним. Сьогодні Ганна і Олександр у шлюбі вже дев’ять років, і разом виховують двох спільних синів — Гліба і Микиту.

Акторка Ганна Саліванчук зі своїм чоловіком і синами. Фото: Instagram Ганни Саліванчук

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