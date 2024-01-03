Саливанчук честно ответила, почему ее муж-нардеп не защищает Украину

Украинская актриса Анна Саливанчук на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук честно рассказала про своего мужа, народного депутата Александра Божкова. Так, популярная телезвезда объяснила, почему ее любимый не пошел защищать Украину от российских захватчиков.

Об этом Анна Саливанчук рассказала в программе Алины Доротюк в YouTube.

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Звезда телесериалов "Сваты" и "Однажды под Полтавой" высказалась о хейте в адрес своей семьи. В частности, Анна Саливанчук ответила людям, которые критикуют ее мужа Александра Божкова за то, что он не идет на фронт, хотя является народным депутатом.

"Во-первых, народным депутатом он стал на второй месяц войны. Он целыми днями работает, и ничего не зарабатывали они полгода вообще, все шло на ВСУ, а не на зарплату. Я даже у него никогда ничего не спрашиваю об их разговорах там. Я не хочу даже ничего слышать, мне не интересно. Когда такое пишут, мне все равно, писать будут всегда", — говорит Анна Саливанчук.

Актриса Анна Саливанчук в программе Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

Украинская телезвезда признается, что она с радостью начнет обсуждать что-то с человеком, который достиг чего-то в жизни больше нее. Впрочем, когда ее или ее семью критикуют подписчики в социальных сетях, Анна даже не читает эти комментарии.

"Мне интереснее, когда у меня это спросит человек, который достиг и сделал больше меня. Тогда мне это станет интересно, я смогу ответить… А когда это пишут подписчики, я даже не читаю. Не каждый мужчина может на войне делать свое дело. Не каждому нужно воевать. Намного больше людей, которые здесь могут сделать много пользы для тех, кто там", — объяснила известная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук.

Что известно о муже Анны Саливанчук

Мужем украинской актрисы театра и кино Анны Саливанчук является народный депутат Александр Божков. Известно, что этот пост в составе фракции "Слуга народа" муж телезвезды получил только в 2022 году, ведь сначала его не избрали.

Анна Саливанчук впервые познакомилась с Александром на съемочной площадке сериала "Однажды под Полтавой", а уже через год расписалась с ним. Сегодня Анна и Александр в браке уже девять лет, и вместе воспитывают двух общих сыновей — Глеба и Никиту.

Актриса Анна Саливанчук со своим мужем и сыновьями. Фото: Instagram Анны Саливанчук

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