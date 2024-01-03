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Аляскинський маламут — кому категорично не варто його заводити

3 січня 2024 21:23
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Василиса Таран
Редактор
Чи варто заводити вдома аляскинського маламута — характер і недоліки цього собаки
Дві собаки породи Аляскинський маламут. Фото: Pinterest
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Якщо у вас є велике бажання завести вдома собаку породи Аляскинський маламут, вам варто дещо про неї знати. Зокрема, потрібно розуміти характер цієї тварини, а також всі недоліки, після яких можна точно визначитися, чи варто її брати.

Новини.LIVE розповідає детальніше про собаку породи Аляскинський маламут.

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Який характер у аляскинського маламута

Попри те, що ця порода собак схожа на справжнього вовка, її поведінка — зовсім інша. Варто знати, що аляскинський маламут — це досить ласкава і доброзичлива тварина, але його, мабуть, не варто заводити тим, в кого ніколи не було собаки.

Справа в тому, що маламут любить копати і вити, а також може хотіти постійно полювати на невеликих пухнастих тваринок, наприклад, на білок, котів або ж маленьких собачок. Саме тому цього собаку варто соціалізувати і навчати протягом всього життя і необхідно вчити реагувати на кликання.

Аляскинский маламут
Аляскинський маламут взимку. Фото: Pinterest

Які недоліки аляскинського маламута

Варто розуміти, що маламут любить активно гуляти більше двох годин на день і підійде тільки тим людям, які мають певний досвід. До того ж, аляскинському маламуту потрібна певна підготовка перш, ніж заводити його сім’ям, де є діти та інші домашні тварини.

Аляскинский маламут
Пес породи Аляскинський маламут. Фото: Pixabay

Також перш, ніж купувати додому цього собаку, варто розуміти, що в нього постійно тече слина у великих кількостях. Крім того, розчісувати його потрібно через день, адже в нього активно випадає шерсть. Ця тварина також є дуже галасливою, тому якщо ви хочете спокою, то вона точно вам не підійде.

Дуже важливо також знати, що аляскинський маламут точно не підійде людям, які страждають від алергічних реакцій.

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