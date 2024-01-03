Стоит ли заводить дома аляскинского маламута — характер и недостатки этой собаки

Две собаки породы Аляскинский маламут. Фото: Pinterest

Если у вас есть большое желание завести дома собаку породы Аляскинский маламут, вам стоит кое-что о ней знать. В частности, нужно понимать характер этого животного, а также все недостатки, после которых можно точно определиться, стоит ли его брать.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о собаке породы Аляскинский маламут.

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Какой характер у аляскинского маламута

Несмотря на то, что эта порода собак похожа на настоящего волка, ее поведение — совсем другое. Стоит знать, что аляскинский маламут — это довольно ласковое и дружелюбное животное, но его, пожалуй, не стоит заводить тем, у кого никогда не было собаки.

Дело в том, что маламут любит копать и выть, а также может хотеть постоянно охотиться на небольших пушистых животных, например, на белок, кошек или маленьких собачек. Именно поэтому эту собаку следует социализировать и обучать в течение всей жизни и необходимо учить реагировать на зов.

Аляскинский маламут зимой. Фото: Pinterest

Какие недостатки у аляскинского маламута

Следует понимать, что маламут любит активно гулять больше двух часов в день и подойдет только тем людям, у которых есть определенный опыт. К тому же, аляскинскому маламуту нужна определенная подготовка прежде, чем заводить его семьям, где есть дети и другие домашние животные.

Пес породы Аляскинский маламут. Фото: Pixabay

Также прежде, чем покупать домой эту собаку, следует понимать, что у нее постоянно течет слюна в больших количествах. Кроме того, расчесывать его нужно через день, ведь у него активно выпадает шерсть. Это животное также очень шумное, поэтому если вы хотите покоя, то оно точно вам не подойдет.

Очень важно также знать, что аляскинский маламут точно не подойдет людям, страдающим от аллергических реакций.

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