Українці серйозно розкритикували пісню Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробачення

Українська реперка Alyona Alyona на кухні. Фото: Instagram Alyona Alyona

Українська реп- і хіп-хоп-виконавиця, блогерка Alyona Alyona показала нову фотографію зі співачкою Jerry Heil. Популярна артистка розповіла, під яким номером вони разом з молодою зіркою виступатимуть у фіналі Нацвідбору на конкурс "Євробачення".

Відповідним дописом Alyona Alyona поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Alyona Alyona про жеребкування у Нацвідборі "Євробачення"

Відома артистка, яка не так давно підкорила український шоу-бізнес неймовірними талантами, розповіла про жеребкування у Національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення". Зокрема, Alyona Alyona зізналася, під яким номером вона виступатиме разом з Jerry Heil у фіналі.

Також реперка показала нову фотографію, на якій вона постала разом зі своєю колегою. На знімку Alyona Alyona і Jerry Heil тримають у руках квиток із номером, під яким вони, власне, і виступатимуть у фінальному турі.

"Під час жеребкування ми отримали номер шість! Це означає, що вже третього лютого ми виступимо у фіналі Національного відбору на "Євробачення-2024" саме під цим номером! Нашу конкурсну пісню "Teresa & Maria" ви можете послухати просто зараз на офіційному YouTube-каналі "Суспільного"", — вказала в описі під своїм дописом Alyona Alyona.

Alyona Alyona і Jerry Heil після жеребкування у Нацвідборі "Євробачення". Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на пісню Alyona Alyona і Jerry Heil

Почувши пісню, яку зірки написали спеціально для масштабного пісенного конкурсу, користувачі мережі не промовчали. Люди почали висловлювати свою думку стосовно цієї композиції в коментарях під дописом Alyona Alyona.

Треба три секунди в Google, щоб дізнатись, хто така мати Тереза. Певно, у вас був дуже завантажений графік, раз ви не знайшли цих трьох секунд. Тому що іншої причини, чому ви оспівуєте моральну людожерку, я не бачу

Часто, щоб пропустити через себе, потрібно рази три прослухати. А тут з перших слів просто в серце! До сліз! Вболіваю всією душею

Доволі дивний вибір сюжету для пісні. Ця особистість не була хорошою людиною, а має вигляд у наш час, як реклама якогось лицемірного хорошого, наче "Червоний хрест"

Музика просто неймовірна, і я б із задоволенням за вас проголосувала, але соромно навіть уявляти, що весь світ слухатиме, що з нами мати Тереза, яка знущалася над людьми заради власного збагачення

Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні"

Не так давно українська реперка заявила, що вони із Jerry Heil подали заявку на участь у Національному відборі "Євробачення". Alyona Alyona пояснила, чому вони вирішили це зробити, і показала спільне фото зі своєю колегою.

"У кожного з нас своя історія. Хтось не покладає зусилля лупати цю скалу, хтось не міг наважитися на цей крок декілька років своєї кар'єри. Чи пішла б на Нацвідбір "Євробачення" кожна з нас поодинці — невідомо. Проте, разом нам є, що сказати Європі. Оскільки наш тандем так об'єднує людей, об'єднує країни і так припав людям до душі, нам хочеться спробувати цю енергію, цю любов і довіру людей пронести крізь пісенний конкурс", — зазначила Alyona Alyona.

Публікація зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська реперка Alyona Alyona згадала перше знайомство зі співачкою Jerry Heil.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Alyona Alyona зізналася, чому її не сприймали в Україні на початку кар’єри.

Також ми повідомляли про те, що українська співачка Jerry Heil заінтригувала публіку.