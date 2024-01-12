Украинцы серьезно раскритиковали песню Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидение

Украинская рэперша Alyona Alyona на кухне. Фото: Instagram Alyona Alyona

Украинская рэп- и хип-хоп-исполнительница, блогер Alyona Alyona показала новую фотографию с певицей Jerry Heil. Популярная артистка рассказала, под каким номером они вместе с молодой звездой выступят в финале Нацотбора на конкурс "Евровидение".

Соответствующим постом Alyona Alyona поделилась на своей странице в Instagram.

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Alyona Alyona о жеребьевке в Нацотборе "Евровидения"

Известная артистка, которая не так давно покорила украинский шоу-бизнес невероятными талантами, рассказала о жеребьевке в Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение". В частности, Alyona Alyona призналась, под каким номером она будет выступать вместе с Jerry Heil в финале.

Также рэперша показала новую фотографию, на которой она предстала вместе со своей коллегой. На снимке Alyona Alyona и Jerry Heil держат в руках билет с номером, под которым они, собственно, и выступят в финальном туре.

"Во время жеребьевки мы получили номер шесть! Это значит, что уже третьего февраля мы выступим в финале Национального отбора на "Евровидение-2024" именно под этим номером! Нашу конкурсную песню "Teresa & Maria" вы можете послушать прямо сейчас на официальном YouTube-канале "Суспільного"", — указала в описании под своим постом Alyona Alyona.

Alyona Alyona и Jerry Heil после жеребьевки в Нацотборе "Евровидения". Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на песню Alyona Alyona и Jerry Heil

Услышав песню, которую звезды написали специально для масштабного песенного конкурса, пользователи сети не промолчали. Люди начали высказывать свое мнение по поводу этой композиции в комментариях под постом Alyona Alyona.

Нужно три секунды в Google, чтобы узнать, кто такая мать Тереза. Наверное, у вас был очень загружен график, раз вы не нашли этих трех секунд. Потому что другой причины, почему вы воспеваете моральную людоедку, я не вижу

Часто, чтобы пропустить через себя, нужно раза три прослушать. А тут с первых слов прямо в сердце! До слез! Болею всей душой

Довольно странный выбор сюжета для песни. Эта личность не была хорошим человеком, а выглядит в наше время, как реклама какого-то лицемерного хорошего, как "Красный крест"

Музыка просто невероятная, и я бы с удовольствием за вас проголосовала, но стыдно даже воображать, что весь мир будет слушать, что с нами мать Тереза, которая издевалась над людьми ради собственного обогащения

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении"

Недавно украинская рэперша заявила, что они из Jerry Heil подали заявку на участие в Национальном отборе "Евровидения". Alyona Alyona объяснила, почему они решили это сделать, и показала совместное фото со своей коллегой.

"У каждого из нас своя история. Кто-то не прилагает усилия лупить эту скалу, кто-то не мог решиться на этот шаг несколько лет своей карьеры. Пошла бы на Нацотбор "Евровидения" каждая из нас в одиночку — неизвестно. Однако, вместе нам есть, что сказать Европе. Поскольку наш тандем так объединяет людей, объединяет страны и так пришелся людям по душе, нам хочется попробовать эту энергию, эту любовь и доверие людей пронести сквозь песенный конкурс", — отметила Alyona Alyona.

Публикация со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская рэперша Alyona Alyona вспомнила первое знакомство с певицей Jerry Heil.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Alyona Alyona призналась, почему ее не воспринимали в Украине в начале карьеры.

Также мы сообщали, что украинская певица Jerry Heil заинтриговала публику.