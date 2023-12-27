Даша Астаф'єва показала себе в обіймах відомого блогера — відео

Українська артистка Даша Астаф'єва з блогером Олексієм Дурнєвим у шоу "Такі страви". Фото: скриншот з YouTube

Популярна українська співачка, акторка і модель, волонтерка Даша Астаф’єва показала себе з блогером Олексієм Дурнєвим. Відома виконавиця поділилася фрагментом зі свого кулінарного шоу, де вона готує разом з Олексієм.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Даші Астаф’євої в Instagram.

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Даша Астаф’єва з Олексієм Дурнєвим у кулінарному шоу

Українська виконавиця показала фрагмент зі свого кулінарного шоу, де вона запросила у гості блогера і ведучого Олексія Дурнєва. У відео Даша готує різдвяний калач разом з блогером і весело проводить з ним час на кухні.

До того ж, не можна ігнорувати і те, які між ними теплі стосунки, що можна побачити неозброєним оком. Сама ж співачка стверджує, що ця прем’єра для неї є особливою, тому вона попросила своїх фоловерів підтримати їх з Олексієм.

"Друзі! Ми з @aleksey_durnev вітаємо всіх вас із Різдвом! Ця премʼєра для мене особлива… Дуже прошу нас підтримати! Нагадуємо кожному із вас про наше коріння — українську автентичну кухню) Різдвяний колач", — написала в описі під відео українська співачка.

Співачка Даша Астаф'єва з Олексієм Дурнєвим у шоу "Такі страви". Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на нове відео Даші Астаф’євої

Побачивши нове відео на сторінці української артистки, її підписники не змогли промовчати. Під ним почали з’являтися різні коментарі, де люди висловили свою думку стосовно самої Даші та їхньої пари.

Ви справжня красуня і дуже жіноча. Таку красу і енергетику потрібно нести поміж люди. Чудовий проєкт, чудовий гумор, чудова кухня, чарівна господиня! Творчого розвитку та невичерпної наснаги Вам, Даша!

На цих милих зайчиків разом можна дивитись вічно, як на вогонь та воду. А хто з них хто, нехай обирають самі! А калачик пречудовий. Піду дивитися повний випуск

Була б крута з вас двох пара. Сподіваюсь, це він і є таємний хлопець Даші

Коментар зі сторінки Даші Астаф'євої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Даші Астаф'євої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Даші Астаф'євої. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про шоу Даші Астаф’євої

"Такі страви" — це власне кулінарне шоу української співачки Даші Астаф’євої, де вона запрошує різних зірок на кухню і готує з ними для захисників і захисниць. Метою цього проєкту є популяризація волонтерства і обговорення того, як зірки проявили себе під час війни.

Постер з шоу Даші Астаф'євої "Такі страви". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Даша Астаф’єва розповіла, якими жахливими були її колишні стосунки.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Даша Астаф’єва звернулася до всіх українців.

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