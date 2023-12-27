Даша Астафьева показала себя в объятиях известного блогера — видео

Украинская артистка Даша Астафьева с блогером Алексеем Дурневым в шоу "Такі страви". Фото: скриншот с YouTube

Популярная украинская певица, актриса и модель, волонтерша Даша Астафьева показала себя с блогером Алексеем Дурневым. Известная исполнительница поделилась фрагментом своего кулинарного шоу, где она готовит вместе с Алексеем.

Соответствующее видео появилось на странице Даши Астафьевой в Instagram.

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Украинская исполнительница показала фрагмент своего кулинарного шоу, где она пригласила в гости блогера и ведущего Алексея Дурнева. В видео Даша готовит рождественский калач вместе с блогером и весело проводит с ним время на кухне.

К тому же, нельзя игнорировать и то, какие между ними теплые отношения, что можно увидеть невооруженным глазом. Сама же певица утверждает, что эта премьера для нее особенная, поэтому она попросила своих фолловеров поддержать их с Алексеем.

"Друзья! Мы с @aleksey_durnev поздравляем всех вас с Рождеством! Эта премьера для меня особенная… Очень прошу нас поддержать! Напоминаем каждому из вас о наших корнях — украинской аутентичной кухне) Рождественский колач", — написала в описании под видео украинская певица.

Певица Даша Астафьева с Алексеем Дурневым в шоу "Такі страви". Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новое видео Даши Астафьевой

Увидев новое видео на странице украинской артистки, ее подписчики не смогли промолчать. Под ним начали появляться разные комментарии, где люди высказали свое мнение по поводу самой Даши и их пары.

Вы настоящая красавица и очень женственная. Такую красоту и энергетику нужно нести среди людей. Прекрасный проект, отличный юмор, отличная кухня, очаровательная хозяйка! Творческого развития и неисчерпаемого вдохновения Вам, Даша!

На этих милых зайчиков вместе можно смотреть вечно, как на огонь и воду. А кто из них кто, пусть выбирают сами! А калачик чудесный. Пойду смотреть полный выпуск

Была бы крутая из вас двух пара. Надеюсь, это он и есть тайный парень Даши

Комментарий со страницы Даши Астафьевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Даши Астафьевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Даши Астафьевой. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о шоу Даши Астафьевой

"Такі страви" — это собственное кулинарное шоу украинской певицы Даши Астафьевой, где она приглашает разных звезд на кухню и готовит с ними для защитников и защитниц. Целью этого проекта является популяризация волонтерства и обсуждение того, как звезды проявили себя во время войны.

Постер из шоу Даши Астафьевой "Такі страви". Фото: скриншот с YouTube

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