Оптична головоломка: лише 16% гравців знайдуть зебру за 30 секунд

Десь тут заховалася зебра. Малюнок: JagranJosh

Савана, де мирно пасуться жирафи. Але тільки люди з ідеальним зором та високим IQ зможуть знайти на малюнку зебру за 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Хапайте таймер, встановлюйте його на 10 секунд та доводьте свої навички розв'язання головоломок.

Ззовні звичайне зображення є нелегким завданням — середньостатистична людина витрачає на пошук зебри понад хвилини. Лише 16% гравців здатні знайти її за 30 секунд, одиниці вкладуться у 10 секунд та менше.

Доктор Ембер Джонстон, фахівчиня у галузі нейропсихології, зазначила, що головоломки допомагають зберегти мозок активним, молодим і позитивно впливають на психічне благополуччя.

"Добре відомо, що більшість людей мають сильний потяг до навчання. Все, що пропонує нові виклики та можливості для навчання, призводить до кращого самопочуття та задоволення. Дослідження показують, що люди вважають за краще обирати нове та складне завдання навіть без винагороди. Позаяк ми природно мотивовані до викликів і навчання, головоломки належать до категорії цікавих хобі, які можуть покращити наше психічне здоров'я", — сказала вона.

Ви вже знайшли підступну зебру? Якщо ні, то дивіться рішення нижче.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні ілюзії с тваринами — тут і тут.