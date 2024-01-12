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Белый жираф с черным пятном — только 16% избранных быстро найдут зебру

12 января 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: всего 16% игроков найдут зебру за 30 секунд
Где-то здесь укрылась зебра. Рисунок: JagranJosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Саванна, где мирно пасутся жирафы. Но только люди с идеальным зрением и высоким IQ смогут найти на рисунке зебру за 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Хватайте таймер, устанавливайте его на 10 секунд и доказывайте свои навыки разрешения головоломок.

Внешне обычное изображение является нелегкой задачей — среднестатистический человек тратит на поиск зебры более минуты. Только 16% игроков способны найти ее за 30 секунд, единицы уложатся в 10 секунд и меньше.

Доктор Эмбер Джонстон, специалист в области нейропсихологии, отметила, что головоломки помогают сохранить мозг активным, молодым и положительно влияют на психическое благополучие.

"Хорошо известно, что большинство людей имеют сильную тягу к учебе. Все, что предлагает новые вызовы и возможности для обучения, приводит к лучшему самочувствию и удовлетворению. Исследования показывают, что люди предпочитают выбирать новую и сложную задачу даже без вознаграждения. Поскольку мы мотивированы к вызовам и обучению, головоломки относятся к категории интересных хобби, которые могут улучшить наше психическое здоровье", — сказала она.

Вы уже нашли коварную зебру? Если нет, то смотрите решение ниже.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические иллюзии с животными — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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