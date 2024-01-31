Після важкої хвороби — блогер Буше переніс серйозну операцію на голові

Український блогер Богдан Буше на фотосесії. Фото: Instagram Богдана Буше

Молодий український блогер, актор і ведучий шоу "Хто зверху?" Богдан "Буше" Шелудяк шокував своїх підписників. Хлопець показав, як після важкого захворювання, яке частково паралізувало його тіло, вирішив пересадити собі волосся.

Відповідними кадрами Богдан Буше поділився на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Богдан Буше зробив пересадку волосся

Український блогер зізнався, що він наважився на пересадку волосся, а розповів він про це тому, що хотів довести, що це зовсім не страшно.

"Я зробив пересадку волосся. Навіщо я про це розповідаю? Тому що навіть серед мого оточення купа людей хоче зробити цю процедуру, але не наважується. Своїм прикладом хочу показати, що похід до стоматолога буває страшнішим", — розпочав свою історію Богдан Буше.

Новина Богдана Буше стосовно пересадки волосся. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Передісторія Богдана Буше щодо операції

Актор розповів, коли він почав помічати зміни у зачісці і як саме це відбувалося. Буше каже, що почав шукати інформацію стосовно пересадки волосся ще декілька років тому, а саму операцію планував зробити ще восени, але тоді йому діагностували важку хворобу, тому довелося все перенести.

"Десь у 20 років я почав помічати, що моя зачіска потрохи змінюється. Дивлячись на лисого батька, зрозумів, що, "любі українці, цей день настав". Минали роки, лінія волосся потроху від’їжджала. Саме тоді я почав шукати інформацію про пересадку волосся. Спеціаліста я знайшов. Десь рік я шукав зручний момент, щоб зробити повторну процедуру. Планував її на осінь, але серйозно захворів, і довелося на декілька місяців все перемістити", — також додав український блогер.

Розповідь Богдана Буше про те, коли він почав помічати проблеми. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Богдан Буше про те, коли він почав шукати інформацію про пересадку волосся. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Богдан Буше після першої процедури. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Стан волосся Богдана Буше після процедури. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Процес операції Богдана Буше з пересадки волосся

Богдан розповів, як саме відбувалася підготовка до процедури, і показав себе вже після того, як він зробив операцію.

"Цього разу я обрав турецьку клініку. Перед процедурою ми все ще раз проговорюємо, я кажу свої побажання, лікар дає свої поради. Далі тебе стрижуть налисо. Далі на мене чекала місцева анестезія, забір графітів з донорської зони і пересадка на нове місце роботи. Все тривало приблизно п’ять годин", — розповів Буше.

Обговорення процедури між Богданом Буше і лікарями. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Перший етап процедури Богдана Буше. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Вигляд Богдана Буше перед анестезією. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Богдан Буше після процедури з пересадки волосся. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молодий український блогер Богдан Буше розповів, як в нього почалися проблеми зі здоров’ям.

Раніше ми розповідали про те, що блогер Богдан Буше зганьбився через невдалий жарт.

Також ми повідомляли про те, що блогер і актор Богдан Буше розповів про те, який йому поставили діагноз.