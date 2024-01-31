После тяжелой болезни — блогер Буше перенес серьезную операцию на голове

Украинский блогер Богдан Буше на фотосессии. Фото: Instagram Богдана Буше

Молодой украинский блогер, актер и ведущий шоу "Хто зверху?" Богдан "Буше" Шелудяк шокировал своих подписчиков. Парень показал, как после тяжелого заболевания, которое частично парализовало его тело, решил пересадить себе волосы.

Соответствующими кадрами Богдан Буше поделился на своей странице в Instagram.

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Богдан Буше сделал пересадку волос

Украинский блогер признался, что он решился на пересадку волос, а рассказал он об этом потому, что хотел доказать, что это совсем не страшно.

"Я сделал пересадку волос. Зачем я об этом рассказываю? Потому что даже среди моего окружения куча людей хочет сделать эту процедуру, но не решается. Своим примером хочу показать, что поход к стоматологу бывает более страшным", — начал свою историю Богдан Буше.

Новость Богдана Буше о пересадке волос. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Предыстория Богдана Буше по поводу операции

Актер рассказал, когда он начал замечать изменения в прическе и как это происходило. Буше говорит, что начал искать информацию о пересадке волос еще несколько лет назад, а саму операцию планировал сделать еще осенью, но тогда ему диагностировали тяжелую болезнь, поэтому пришлось все перенести.

"Где-то в 20 лет я начал замечать, что моя прическа понемногу меняется. Глядя на лысого отца, понял, что, "дорогие украинцы, этот день настал". Шли годы, линия волос понемногу отъезжала. Именно тогда я начал искать информацию о пересадке волос. Специалиста я нашел. Где-то год я искал удобный момент, чтобы сделать повторную процедуру. Планировал ее на осень, но серьезно заболел, и пришлось на несколько месяцев все переместить", — также добавил украинский блогер.

Рассказ Богдана Буше о том, когда он начал замечать проблемы. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Богдан Буше о том, когда он стал искать информацию о пересадке волос. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Богдан Буше после первой процедуры. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Состояние волос Богдана Буше после процедуры. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Процесс операции Богдана Буше по пересадке волос

Богдан рассказал, как проходила подготовка к процедуре, и показал себя уже после того, как он сделал операцию.

"На этот раз я выбрал турецкую клинику. Перед процедурой мы все еще раз проговариваем, я говорю свои пожелания, врач дает свои советы. Дальше тебя стригут налысо. Дальше меня ждала местная анестезия, забор графитов из донорской зоны и пересадка на новое место работы. На все ушло около пяти часов", — рассказал Буше.

Обсуждение процедуры между Богданом Буше и врачами. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Первый этап процедуры Богдана Буше. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Вид Богдана Буше перед анестезией. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Богдан Буше после процедуры по пересадке волос. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодой украинский блогер Богдан Буше рассказал, как у него начались проблемы со здоровьем.

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