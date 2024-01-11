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Блогер прокоментував скандал з Брежнєвою і каналом "1+1 Україна"

11 січня 2024 18:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Брежнєву вирізали з ефіру 1+1, але залишили в YouTube — коментар Беспалова
Українська співачка Віра Брежнєва у рекламі. Фото: Instagram Віри Брежнєвої
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український блогер Богдан Беспалов прокоментував скандальну ситуацію, яка нещодавно виникла зі співачкою Вірою Брежнєвою. Зокрема, чоловік висловився про те, що артистку видалили з новорічного концерту, який відбувся нещодавно.

Коментар на цю тему Богдан Беспалов дав на своєму каналі в YouTube.

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Богдан Беспалов про скандал з Вірою Брежнєвою

Блогер зазначив, що виступ співачки вирізали з ефіру, проте залишили на каналі в YouTube. Беспалов не розуміє, навіщо робити непотрібну роботу і витрачати час на те, щоб запросити зірку на свій канал, а потім видалити її з ефіру. 

"Канал "1+1 Україна" вирізав з ефіру виступ Віри Брежнєвої з музичного новорічного концерту, але при цьому її виступ залишив на YouTube-каналі. Я не розумію, а навіщо ви тоді запрошуєте зірок, яких ви плануєте вирізати? Навіщо робити непотрібну роботу, витрачати свій час, час артистів? Ви самі між собою не можете визначитися, чи пробачили Брежнєву. Як працює редакційна група?" — каже Богдан Беспалов.

Богдан Беспалов о Вере Брежневой
Блогер Богдан Беспалов про Віру Брежнєву. Фото: скриншот з YouTube

Він стверджує, що з офіційним коментарем звернувся до представників української артистки, втім поки що жодної відповіді з того боку не надходило. 

"Я звернувся з офіційним коментарем до представників Віри. На жаль, поки що немає жодної відповіді. Цікаво, хто посприяв тому, аби вирізали Брежнєву з фінального монтажу", — також додав скандальний український блогер.

Видалення Віри Брежнєвої з ефіру каналу "1+1 Україна"

Нещодавно виступ української артистки Віри Брежнєвої вирізали з ефіру концерту "Музична платформа", вважаючи, що вона зайва на ньому. Співачка виконала україномовну пісню під назвою "Дякую", але її виступ вирізали з ефіру.

Вера Брежнева
Співачка Віра Брежнєва на сцені концерту "Музична платформа". Фото: скриншот з YouTube

Втім, початкову версію концерту, де виступає і Віра Брежнєва, залишили на каналі в YouTube. З боку телеканалу ніяких коментарів не надходило, а ось люди вважають, що вся справа в рейтингах.

Нагадаємо, ми писали про те, що скандальний український блогер Богдан Беспалов висловився про нову пісню Анастасії Приходько. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий блогер Богдан Беспалов висловився на адресу співака Олега Скрипки. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Віра Брежнєва підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе.

Віра Брежнєва
шоу-бізнес
українські зірки
Богдан Беспалов

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