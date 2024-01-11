Брежневу вырезали из эфира 1+1, но оставили в YouTube — комментарий Беспалова

Украинская певица Вера Брежнева в рекламе. Фото: Instagram Веры Брежневой

Известный украинский блогер Богдан Беспалов прокомментировал скандальную ситуацию, которая недавно возникла с певицей Верой Брежневой. В частности, мужчина высказался о том, что артистку удалили с новогоднего концерта, который недавно состоялся.

Комментарий на эту тему Богдан Беспалов дал на своем канале в YouTube.

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Блогер отметил, что выступление певицы вырезали из эфира, однако, оставили на канале в YouTube. Беспалов не понимает, зачем делать ненужную работу и тратить время на то, чтобы пригласить звезду на свой канал, а затем удалить ее из эфира.

"Канал "1+1 Украина" вырезал из эфира выступление Веры Брежневой из музыкального новогоднего концерта, но, при этом, ее выступление оставил на YouTube-канале. Я не понимаю, а зачем вы тогда приглашаете звезд, которых вы планируете вырезать? Зачем делать ненужную работу, тратить свое время, время артистов? Вы сами между собой не можете определиться, простили ли Брежневу. Как работает редакционная группа?" — говорит Богдан Беспалов.

Блогер Богдан Беспалов о Вере Брежневой. Фото: скриншот с YouTube

Он утверждает, что с официальным комментарием обратился к представителям украинской артистки, впрочем, пока никакого ответа с той стороны не поступало.

"Я обратился с официальным комментарием к представителям Веры. К сожалению, пока нет никакого ответа. Интересно, кто посодействовал тому, чтобы вырезали Брежневу из финального монтажа", — также добавил скандальный украинский блогер.

Удаление Веры Брежневой из эфира канала "1+1 Украина"

Недавно выступление украинской артистки Веры Брежневой вырезали из эфира концерта "Музична платформа", считая, что она лишняя на нем. Певица исполнила украиноязычную песню под названием "Дякую", но ее выступление вырезали из эфира.

Певица Вера Брежнева на сцене концерта "Музична платформа". Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, первоначальную версию концерта, где выступает и Вера Брежнева, оставили на канале в YouTube. Со стороны телеканала никаких комментариев не поступало, а вот люди считают, что все дело в рейтингах.

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