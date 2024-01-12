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Блогерка Verba відпочиває у скандальному готелі Одеси — фото

12 січня 2024 17:07
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Блогерка Verba відпочиває в готелі Одеси, де знущалися над бідними тваринами
Українська блогерка Verba в Буковелі. Фото: Instagram Verba
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська блогерка-мільйонниця Verba потрапила у гучний скандал через свій відпочинок. Щаслива дівчина показала себе у досить відвертому купальнику в SPA в одному з готелів Одеси, в якому не так давно знущалися над бідними тваринами.

Відповідні фотографії Verba оприлюднила на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.

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Блогерка Verba у скандальному готелі Одеси

На сторінці української блогерки-мільйонниці з’явилися знімки, на яких вона демонструє свій відпочинок. Так, Verba вказала, що перебуває вона в Одесі, а саме — у відомому готелі "Немо". На світлинах можна побачити, що дівчина сидить у SPA у досить відвертому купальнику, тримаючи у руці бокал із шампанським.

Блогер Verba
Блогерка Verba в одеському готелі. Фото: Instagram Verba

Блогерка рекламує цей готель і ділиться своїми враженнями від перебування у ньому. 

Публікація зі сторінки Verba
Публікація зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на відпочинок Verba

Побачивши, де саме відпочиває молода блогерка-мільйонниця, українці не стримали своїх слів. Люди в коментарях почали критикувати Verba за те, що вона перебуває у скандальному готелі.

  • А ще ви скажете, що це готель, де знущаються над тваринами? Чи це вас не цікавить?
  • Ну звісно, покликали мабуть відбілити репутацію, а дельфіна не давали вам в номер?
  • Не допоможе їм реклама навіть від такої яскравої особистості, як ти, бо вони тв*рюки, знущаються над тваринами
  • Там наші хлопці, чоловіки воюють, а вона на всю Україну показує, як їй в кайф відпочивати зі своїм хлопцем
Коментар зі сторінки Verba
Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Verba
Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Verba
Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Verba
Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Скандал з готелем в Одесі

Минулого року відомий дельфінарій "Немо" в одному з готелів Одесі потрапив у гучний скандал. Там людям, які заселяються до готелю, дозволили брати тварин в аренду. Зокрема, керівництво дозволило брати морських котиків до себе у номер.

Так, одна з відвідувачок замовила розкішний номер і влаштувала там фотосесію з морськими котиками, створюючи контент для TikTok. На кадрах можна помітити, що тварина дуже замучена і має червоні очі. 

Пізніше блогер Олег Машуковський теж зняв відео, у якому можна побачити змученого морського котика, що лежав на ліжку. Ці кадри одразу ж обурили користувачів мережі, тому він видалив їх і поскаржився на "цькування" з боку публіки.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська блогерка Verba виходить заміж за свого коханого хлопця. 

Раніше ми розповідали про те, що молода блогерка Verba вперше за час війни поїхала на фронт. 

Також ми повідомляли про те, що українська блогерка Саша Бо охрестила свою новонароджену доньку.

блогери
шоу-бізнес
Verba
готель "Немо"

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