Блогерка Verba відпочиває в готелі Одеси, де знущалися над бідними тваринами

Українська блогерка Verba в Буковелі. Фото: Instagram Verba

Молода українська блогерка-мільйонниця Verba потрапила у гучний скандал через свій відпочинок. Щаслива дівчина показала себе у досить відвертому купальнику в SPA в одному з готелів Одеси, в якому не так давно знущалися над бідними тваринами.

Відповідні фотографії Verba оприлюднила на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.

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Блогерка Verba у скандальному готелі Одеси

На сторінці української блогерки-мільйонниці з’явилися знімки, на яких вона демонструє свій відпочинок. Так, Verba вказала, що перебуває вона в Одесі, а саме — у відомому готелі "Немо". На світлинах можна побачити, що дівчина сидить у SPA у досить відвертому купальнику, тримаючи у руці бокал із шампанським.

Блогерка Verba в одеському готелі. Фото: Instagram Verba

Блогерка рекламує цей готель і ділиться своїми враженнями від перебування у ньому.

Публікація зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на відпочинок Verba

Побачивши, де саме відпочиває молода блогерка-мільйонниця, українці не стримали своїх слів. Люди в коментарях почали критикувати Verba за те, що вона перебуває у скандальному готелі.

А ще ви скажете, що це готель, де знущаються над тваринами? Чи це вас не цікавить?

Ну звісно, покликали мабуть відбілити репутацію, а дельфіна не давали вам в номер?

Не допоможе їм реклама навіть від такої яскравої особистості, як ти, бо вони тв*рюки, знущаються над тваринами

Там наші хлопці, чоловіки воюють, а вона на всю Україну показує, як їй в кайф відпочивати зі своїм хлопцем

Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Скандал з готелем в Одесі

Минулого року відомий дельфінарій "Немо" в одному з готелів Одесі потрапив у гучний скандал. Там людям, які заселяються до готелю, дозволили брати тварин в аренду. Зокрема, керівництво дозволило брати морських котиків до себе у номер.

Так, одна з відвідувачок замовила розкішний номер і влаштувала там фотосесію з морськими котиками, створюючи контент для TikTok. На кадрах можна помітити, що тварина дуже замучена і має червоні очі.

Пізніше блогер Олег Машуковський теж зняв відео, у якому можна побачити змученого морського котика, що лежав на ліжку. Ці кадри одразу ж обурили користувачів мережі, тому він видалив їх і поскаржився на "цькування" з боку публіки.

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