Блогер Verba отдыхает в отеле Одессы, где издевались над бедными животными

Блогер Verba отдыхает в скандальном отеле Одессы — фото
Молодой украинский блогер-миллионник Verba попала в громкий скандал из-за своего отдыха. Счастливая девушка показала себя в довольно откровенном купальнике в SPA в одном из отелей Одессы, в котором недавно издевались над бедными животными.
Соответствующие фотографии Verba обнародовала на своей официальной странице в соцсети Instagram.
Блогер Verba в скандальном отеле Одессы
На странице украинского блогера-миллионника появились снимки, на которых она демонстрирует свой отдых. Так, Verba указала, что находится она в Одессе, а именно — в известном отеле "Немо". На фотографиях можно увидеть, что девушка сидит в SPA в откровенном купальнике, держа в руке бокал с шампанским.
Блогер рекламирует этот отель и делится своими впечатлениями от пребывания в нем.
Реакция украинцев на отдых Verba
Увидев, где отдыхает молодой блогер-миллионник, украинцы не сдержали своих слов. Люди в комментариях начали критиковать Verba за то, что она находится в скандальном отеле.
- А еще вы скажете, что это отель, где издеваются над животными? Вас это не интересует?
- Ну, конечно, позвали наверное отбелить репутацию, а дельфина не давали вам в номер?
- Не поможет им реклама даже от такой яркой личности, как ты, потому что они тв*ри, издеваются над животными
- Там наши парни, мужчины воюют, а она на всю Украину показывает, как ей в кайф отдыхать со своим парнем
Скандал с отелем в Одессе
В прошлом году известный дельфинарий "Немо" в одном из отелей Одессы попал в громкий скандал. Там людям, которые заселяются в отель, разрешили брать животных в аренду. В частности, руководство разрешило брать морских котиков к себе в номер.
Так, одна из посетительниц заказала роскошный номер и устроила там фотосессию с морскими котиками, создавая контент для TikTok. На кадрах можно заметить, что животное очень замучено и имеет красные глаза.
Позже блогер Олег Машуковский тоже снял видео, в котором можно увидеть лежавшего на кровати измученного морского котика. Эти кадры сразу же возмутили пользователей сети, поэтому он удалил их и пожаловался на "травлю" со стороны публики.
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