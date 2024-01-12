Блогер Verba отдыхает в отеле Одессы, где издевались над бедными животными

Украинский блогер Verba в Буковели. Фото: Instagram Verba

Молодой украинский блогер-миллионник Verba попала в громкий скандал из-за своего отдыха. Счастливая девушка показала себя в довольно откровенном купальнике в SPA в одном из отелей Одессы, в котором недавно издевались над бедными животными.

Соответствующие фотографии Verba обнародовала на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Читайте также:

Блогер Verba в скандальном отеле Одессы

На странице украинского блогера-миллионника появились снимки, на которых она демонстрирует свой отдых. Так, Verba указала, что находится она в Одессе, а именно — в известном отеле "Немо". На фотографиях можно увидеть, что девушка сидит в SPA в откровенном купальнике, держа в руке бокал с шампанским.

Блогер Verba в одесском отеле. Фото: Instagram Verba

Блогер рекламирует этот отель и делится своими впечатлениями от пребывания в нем.

Публикация со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на отдых Verba

Увидев, где отдыхает молодой блогер-миллионник, украинцы не сдержали своих слов. Люди в комментариях начали критиковать Verba за то, что она находится в скандальном отеле.

А еще вы скажете, что это отель, где издеваются над животными? Вас это не интересует?

Ну, конечно, позвали наверное отбелить репутацию, а дельфина не давали вам в номер?

Не поможет им реклама даже от такой яркой личности, как ты, потому что они тв*ри, издеваются над животными

Там наши парни, мужчины воюют, а она на всю Украину показывает, как ей в кайф отдыхать со своим парнем

Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Скандал с отелем в Одессе

В прошлом году известный дельфинарий "Немо" в одном из отелей Одессы попал в громкий скандал. Там людям, которые заселяются в отель, разрешили брать животных в аренду. В частности, руководство разрешило брать морских котиков к себе в номер.

Так, одна из посетительниц заказала роскошный номер и устроила там фотосессию с морскими котиками, создавая контент для TikTok. На кадрах можно заметить, что животное очень замучено и имеет красные глаза.

Позже блогер Олег Машуковский тоже снял видео, в котором можно увидеть лежавшего на кровати измученного морского котика. Эти кадры сразу же возмутили пользователей сети, поэтому он удалил их и пожаловался на "травлю" со стороны публики.

Напомним, мы писали о том, что украинский блогер Verba выходит замуж за своего возлюбленного парня.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой блогер Verba впервые за время войны поехала на фронт.

Также мы сообщали о том, что украинский блогер Саша Бо покрестила свою новорожденную дочь.