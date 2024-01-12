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Блогер Verba отдыхает в скандальном отеле Одессы — фото

12 января 2024 17:07
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Блогер Verba отдыхает в отеле Одессы, где издевались над бедными животными
Украинский блогер Verba в Буковели. Фото: Instagram Verba
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодой украинский блогер-миллионник Verba попала в громкий скандал из-за своего отдыха. Счастливая девушка показала себя в довольно откровенном купальнике в SPA в одном из отелей Одессы, в котором недавно издевались над бедными животными.

Соответствующие фотографии Verba обнародовала на своей официальной странице в соцсети Instagram.

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Блогер Verba в скандальном отеле Одессы

На странице украинского блогера-миллионника появились снимки, на которых она демонстрирует свой отдых. Так, Verba указала, что находится она в Одессе, а именно — в известном отеле "Немо". На фотографиях можно увидеть, что девушка сидит в SPA в откровенном купальнике, держа в руке бокал с шампанским.

Блоггер Verba
Блогер Verba в одесском отеле. Фото: Instagram Verba

Блогер рекламирует этот отель и делится своими впечатлениями от пребывания в нем.

Публикация со страницы Verba
Публикация со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на отдых Verba

Увидев, где отдыхает молодой блогер-миллионник, украинцы не сдержали своих слов. Люди в комментариях начали критиковать Verba за то, что она находится в скандальном отеле.

  • А еще вы скажете, что это отель, где издеваются над животными? Вас это не интересует?
  • Ну, конечно, позвали наверное отбелить репутацию, а дельфина не давали вам в номер?
  • Не поможет им реклама даже от такой яркой личности, как ты, потому что они тв*ри, издеваются над животными
  • Там наши парни, мужчины воюют, а она на всю Украину показывает, как ей в кайф отдыхать со своим парнем
Комментарий со страницы Verba
Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Verba
Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Verba
Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Verba
Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Скандал с отелем в Одессе

В прошлом году известный дельфинарий "Немо" в одном из отелей Одессы попал в громкий скандал. Там людям, которые заселяются в отель, разрешили брать животных в аренду. В частности, руководство разрешило брать морских котиков к себе в номер.

Так, одна из посетительниц заказала роскошный номер и устроила там фотосессию с морскими котиками, создавая контент для TikTok. На кадрах можно заметить, что животное очень замучено и имеет красные глаза.

Позже блогер Олег Машуковский тоже снял видео, в котором можно увидеть лежавшего на кровати измученного морского котика. Эти кадры сразу же возмутили пользователей сети, поэтому он удалил их и пожаловался на "травлю" со стороны публики.

Напомним, мы писали о том, что украинский блогер Verba выходит замуж за своего возлюбленного парня.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой блогер Verba впервые за время войны поехала на фронт.

Также мы сообщали о том, что украинский блогер Саша Бо покрестила свою новорожденную дочь.

блогеры
шоу-бизнес
Verba
отель "Немо"

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