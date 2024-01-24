Знає, як відправити на допит — чи боїться досі Боржемська свого колишнього Узелкова

Колишня дружина Вячеслава Узелкова Марина Боржемська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Колишня дружина боксера Вячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська розкрила відверті подробиці особистого життя. Зокрема, жінка чесно розповіла, чи боїться вона зараз свого колишнього, як це було після їхнього розлучення.

Про це Марина Боржемська розповіла на інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Чи боїться досі Марина Боржемська свого колишнього Вячеслава Узелкова

Фітнес-тренерка зізналася, чи боїться вона досі свого колишнього чоловіка, боксера Вячеслава Узелкова. Марина чесно розповіла, завдяки чому вона перестала його боятися, і що потрібно робити, щоб залякати людину, яка погано себе поводить.

"Я вже його не боюся, тому що я знайшла інструменти, завдяки яким його не боятися. Я знаю, куди можна піти написати заяву. У нас є компетентні органи, яким ти можеш показати усі листування, все, що тобі там написано, всі факти довести. Ти знаєш, куди йти", — заявила Марина Боржемська.

Марина Боржемська на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Колишня Узелкова розповіла детально, куди треба звертатися і які конкретно докази потрібно представити, щоб людину викликали на допит до правоохоронної служби. За словами Марини Боржемської, цій людині демонструють, що буде з її майбутнім, якщо вона не припинить погрожувати.

"Ти йдеш до поліції, ти пишеш заяву, ти підкріплюєш це скриншотами вашого спілкування, і цю людину викликають туди на допит. І йому говорять, що і як загрожує його майбутньому, якщо він не припинить цього робити", — також додала колишня дружина українського боксера Вячеслава Узелкова.

Що відомо про шлюб Марини Боржемської і Вячеслава Узелкова

Український боксер познайомився з фітнес-тренеркою ще під час навчання в інституті, коли Марина була на першому курсі, а він — на другому. Згодом вони одружилися, і в них народилися діти — син Роберт і донька Олівія, хоча спочатку Марині не вдавалося завагітніти.

Вячеслав Узелков зі своєю дружиною Мариною Боржемською і дітьми декілька років тому. Фото: Instagram Марини Боржемської

У 2018 році Марина та Вячеслав заявила про те, що вони вирішили розлучитися. Фітнес-тренерка пішла від чоловіка, залишивши йому все майно, і не стала подавати на аліменти. Згодом боксер змінив код сигналізації в їхній спільній квартирі, не розповівши Марині про це, а їй приходили рахунки за неї.

Тому вона вирішила забрати документи на квартиру, щоб переписати її на Вячеслава і не отримувати більше рахунки. До того ж, Марина зізналася, що вона боїться його і не хоче залишатися з ним наодинці.

"Якщо Слава вважає, що це його квартира, значить вона його. Зараз це не вдається зробити, він хоче зустрітися зі мною наодинці, а я відмовляюся. Я хочу з ним зустрітися при адвокаті або нотаріусі. Боюся я його? Так. Я його боюся. Я не хочу бачитися з ним наодинці. Діти теж просять, щоб я з ним не зустрічалася", — зізналася одного разу Марина Боржемська.

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