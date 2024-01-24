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Боржемская призналась, боится ли она своего бывшего Узелкова

24 января 2024 17:07
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Знает, как отправить на допрос — боится ли до сих пор Боржемская своего бывшего Узелкова
Бывшая супруга Вячеслава Узелкова Марина Боржемская на интервью. Фото: скриншот с YouTube
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Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская раскрыла откровенные подробности личной жизни. В частности, женщина честно рассказала, боится ли она сейчас своего бывшего, как это было после их развода.

Об этом Марина Боржемская рассказала на интервью Славе Демину в YouTube.

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Боится ли до сих пор Марина Боржемская своего бывшего Вячеслава Узелкова

Фитнес-тренер призналась, боится ли она до сих пор своего бывшего мужа, боксера Вячеслава Узелкова. Марина честно рассказала, благодаря чему она перестала его бояться, и что нужно делать, чтобы запугать человека, который плохо себя ведет.

"Я уже его не боюсь, потому что я нашла инструменты, благодаря которым его не бояться. Я знаю, куда можно пойти написать заявление. У нас есть компетентные органы, которым ты можешь показать все переписки, все, что тебе там написано, все факты доказать. Ты знаешь, куда идти", — заявила Марина Боржемская.

Марина Боржемская на интервью у Славы Демина.
Марина Боржемская на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Бывшая Узелкова рассказала подробно, куда следует обращаться и какие конкретно доказательства нужно представить, чтобы человека вызвали на допрос в правоохранительную службу. По словам Марины Боржемской, этому человеку демонстрируют, что будет с его будущим, если он не перестанет угрожать.

"Ты идешь в полицию, ты пишешь заявление, ты подкрепляешь это скриншотами вашего общения, и этого человека вызывают туда на допрос. И ему говорят, что и как грозит его будущему, если он не прекратит этого делать", — добавила бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова.

Что известно о браке Марины Боржемской и Вячеслава Узелкова

Украинский боксер познакомился с фитнес-тренером еще во время учебы в институте, когда Марина была на первом курсе, а он — на втором. Впоследствии они поженились, и у них родились дети — сын Роберт и дочь Оливия, хотя сначала Марине не удавалось забеременеть.

Вячеслав Узелков со своей женой Мариной Боржемской и детьми несколько лет назад
Вячеслав Узелков со своей супругой Мариной Боржемской и детьми несколько лет назад. Фото: Instagram Марины Боржемской

В 2018 году Марина и Вячеслав заявила о том, что они решили развестись. Фитнес-тренер ушла от мужчины, оставив ему все имущество, и не стала подавать на алименты. Впоследствии боксер сменил код сигнализации в их общей квартире, не рассказав Марине об этом, а ей приходили счета за нее.

Поэтому она решила забрать документы на квартиру, чтобы переписать ее на Вячеслава и не получать больше счета. К тому же, Марина призналась, что она боится его и не хочет оставаться с ним наедине.

"Если Слава считает, что это его квартира, значит она его. Сейчас это не удается сделать, он хочет встретиться со мной наедине, а я отказываюсь. Я хочу с ним встретиться при адвокате или нотариусе. Боюсь я его? Да. Я его боюсь. Я не хочу видеться с ним наедине. Дети тоже просят, чтобы я с ним не встречалась", — призналась однажды Марина Боржемская.

Напомним, мы писали о том, что фитнес-тренер Марина Боржемская показала идеальное тело.

Ранее мы рассказывали о том, что бывшая Вячеслава Узелкова растрогала семейным видео с их общими детьми.

Также мы сообщали, что боксер Вячеслав Узелков впервые показал свою новую любимую.

Вячеслав Узелков
шоу-бизнес
украинские звезды
Марина Боржемская

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