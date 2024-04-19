Чай з лаврового листу — користь, рецепти приготування

Чоловік, який заливає чай у чашку. Фото: Freepik

Лавровий лист користується особливою популярністю серед справжніх господинь, адже його часто додають до різних страв при приготуванні, але не тільки в їжі його використовують. З ним можна приготувати дуже корисний чай, який покращуватиме стан здоров’я людини.

Про це повідомляє Health Shots.

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Користь лаврового листу

До складу лаврового листу входять такі корисні компоненти, як:

Вітаміни А, В-2, В-6, С

Фолієва кислота

Цинк

Залізо

Кальцій

Марганець

Магній

Ефірні олії

Дубильні речовини

Натуральні кислоти

Фітонциди

Потрапляючи до організму людини, лавровий лист поліпшує процес травлення, стимулює апетит людини і знижує подразнення кишківника. До того ж, ця приправа підтримує стан здоров’я нирок, знижує рівень холестерину, зміцнює капіляри і має антиоксидантну дію.

Лавровий лист, який є корисним для здоров'я. Фото: Pexels

Корисний чай з лаврового листа: як приготувати

Чай з лавровим листом і медом

Щоб приготувати такий чай, вам знадобляться ці інгредієнти:

Кориця — одна паличка

Вода — один літр

Мед — одна столова ложка

Лавровий лист — п’ять штук

Поставте воду кип’ятитися, потім додайте до неї всі інгредієнти і поставте на маленький вогонь на п’ять хвилин. Після цього зніміть з вогню і залиште настоятися ще п’ять хвилин. Залишається лише процідити цю суміш, і можна пити.

Чай з лавровим листом і медом. Фото: скриншот з YouTube

Заспокійливий чай з лаврового листа

Щоб зробити цей чай, вам знадобиться:

Вода — дві склянки

Лавровий лист — три штуки

Молоко — за смаком

Цукор — за смаком

Щоб заспокоїти свою нервову систему, покладіть лаврові листки до каструлі і залийте їх водою. Поставте цю каструлю на сильний вогонь і накрийте її кришкою. Доведіть цю суміш до кипіння, зменшіть вогонь і продовжуйте кип’ятити ще три хвилини.

Потім зніміть цю каструлю і поставте настоятися на п’ять хвилин, після чого процідіть і додайте цукор з молоком на смак.

Заспокійливий чай з лавровим листом. Фото: Disha Daily

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно заварювати чай, щоб зберегти корисні компоненти.

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