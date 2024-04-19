Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Чому чай з лаврового листа корисний і як його правильно робити arrow

Чому чай з лаврового листа корисний і як його правильно робити

19 квітня 2024 20:47
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Чай з лаврового листу — користь, рецепти приготування
Чоловік, який заливає чай у чашку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Лавровий лист користується особливою популярністю серед справжніх господинь, адже його часто додають до різних страв при приготуванні, але не тільки в їжі його використовують. З ним можна приготувати дуже корисний чай, який покращуватиме стан здоров’я людини.

Про це повідомляє Health Shots.

Читайте також:

Користь лаврового листу

До складу лаврового листу входять такі корисні компоненти, як:

  • Вітаміни А, В-2, В-6, С
  • Фолієва кислота
  • Цинк
  • Залізо
  • Кальцій
  • Марганець
  • Магній 
  • Ефірні олії
  • Дубильні речовини
  • Натуральні кислоти
  • Фітонциди

Потрапляючи до організму людини, лавровий лист поліпшує процес травлення, стимулює апетит людини і знижує подразнення кишківника. До того ж, ця приправа підтримує стан здоров’я нирок, знижує рівень холестерину, зміцнює капіляри і має антиоксидантну дію.

Лавровый лист, который полезен для здоровья
Лавровий лист, який є корисним для здоров'я. Фото: Pexels

Корисний чай з лаврового листа: як приготувати

Чай з лавровим листом і медом

Щоб приготувати такий чай, вам знадобляться ці інгредієнти:

  • Кориця — одна паличка
  • Вода — один літр
  • Мед — одна столова ложка
  • Лавровий лист — п’ять штук

Поставте воду кип’ятитися, потім додайте до неї всі інгредієнти і поставте на маленький вогонь на п’ять хвилин. Після цього зніміть з вогню і залиште настоятися ще п’ять хвилин. Залишається лише процідити цю суміш, і можна пити.

Чай с лавровым листом и медом
Чай з лавровим листом і медом. Фото: скриншот з YouTube

Заспокійливий чай з лаврового листа

Щоб зробити цей чай, вам знадобиться:

  • Вода — дві склянки
  • Лавровий лист — три штуки
  • Молоко — за смаком
  • Цукор — за смаком

Щоб заспокоїти свою нервову систему, покладіть лаврові листки до каструлі і залийте їх водою. Поставте цю каструлю на сильний вогонь і накрийте її кришкою. Доведіть цю суміш до кипіння, зменшіть вогонь і продовжуйте кип’ятити ще три хвилини.

Потім зніміть цю каструлю і поставте настоятися на п’ять хвилин, після чого процідіть і додайте цукор з молоком на смак.

Успокаивающий чай с лавровым листом
Заспокійливий чай з лавровим листом. Фото: Disha Daily

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно заварювати чай, щоб зберегти корисні компоненти. 

Раніше ми розповідали про те, які продукти харчування здатні покращити зір людини. 

Також ми повідомляли про те, які три популярні продукти можуть зміцнити волосся.

здоров'я
чай
користь
лавровий лист

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість