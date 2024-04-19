Чай из лаврового листа — польза, рецепты приготовления

Почему чай из лаврового листа полезен и как его правильно делать
Лавровый лист пользуется особой популярностью среди настоящих хозяек, ведь его часто добавляют в разные блюда при приготовлении, но не только в пище его используют. С ним можно приготовить очень полезный чай, улучшающий состояние здоровья человека.
Об этом сообщает Health Shots.
Польза лаврового листа
В состав лаврового листа входят такие полезные компоненты, как:
- Витамины А, В-2, В-6, С
- Фолиевая кислота
- Цинк
- Железо
- Кальций
- Марганец
- Магний
- Эфирные масла
- Дубильные вещества
- Натуральные кислоты
- Фитонциды
Попадая в организм человека, лавровый лист улучшает процесс пищеварения, стимулирует аппетит человека и снижает раздражение кишечника. К тому же, эта приправа поддерживает состояние здоровья почек, снижает уровень холестерина, укрепляет капилляры и оказывает антиоксидантное действие.
Полезный чай из лаврового листа: как приготовить
Чай с лавровым листом и медом
Чтобы приготовить такой чай, вам понадобятся эти ингредиенты:
- Корица — одна палочка
- Вода — один литр
- Мед — одна столовая ложка
- Лавровый лист — пять штук
Поставьте воду кипятиться, затем добавьте в нее все ингредиенты и поставьте на маленький огонь на пять минут. После этого снимите с огня и оставьте настояться еще 5 минут. Остается только процедить эту смесь и можно пить.
Успокаивающий чай из лаврового листа
Чтобы сделать этот чай, вам понадобится:
- Вода — два стакана
- Лавровый лист — три штуки
- Молоко — по вкусу
- Сахар — по вкусу
Чтобы успокоить свою нервную систему, положите лавровые листья в кастрюлю и залейте их водой. Поставьте эту кастрюлю на мощный огонь и накройте ее крышкой. Доведите эту смесь до кипения, убавьте огонь и продолжайте кипятить еще три минуты.
Затем снимите эту кастрюлю и поставьте настояться на пять минут, после чего процедите и добавьте сахар с молоком по вкусу.
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