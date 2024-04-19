Чай из лаврового листа — польза, рецепты приготовления

Мужчина, который заливает чай в чашку. Фото: Freepik

Лавровый лист пользуется особой популярностью среди настоящих хозяек, ведь его часто добавляют в разные блюда при приготовлении, но не только в пище его используют. С ним можно приготовить очень полезный чай, улучшающий состояние здоровья человека.

Об этом сообщает Health Shots.

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Польза лаврового листа

В состав лаврового листа входят такие полезные компоненты, как:

Витамины А, В-2, В-6, С

Фолиевая кислота

Цинк

Железо

Кальций

Марганец

Магний

Эфирные масла

Дубильные вещества

Натуральные кислоты

Фитонциды

Попадая в организм человека, лавровый лист улучшает процесс пищеварения, стимулирует аппетит человека и снижает раздражение кишечника. К тому же, эта приправа поддерживает состояние здоровья почек, снижает уровень холестерина, укрепляет капилляры и оказывает антиоксидантное действие.

Лавровый лист, который полезен для здоровья. Фото: Pexels

Полезный чай из лаврового листа: как приготовить

Чай с лавровым листом и медом

Чтобы приготовить такой чай, вам понадобятся эти ингредиенты:

Корица — одна палочка

Вода — один литр

Мед — одна столовая ложка

Лавровый лист — пять штук

Поставьте воду кипятиться, затем добавьте в нее все ингредиенты и поставьте на маленький огонь на пять минут. После этого снимите с огня и оставьте настояться еще 5 минут. Остается только процедить эту смесь и можно пить.

Чай с лавровым листом и медом. Фото: скриншот с YouTube

Успокаивающий чай из лаврового листа

Чтобы сделать этот чай, вам понадобится:

Вода — два стакана

Лавровый лист — три штуки

Молоко — по вкусу

Сахар — по вкусу

Чтобы успокоить свою нервную систему, положите лавровые листья в кастрюлю и залейте их водой. Поставьте эту кастрюлю на мощный огонь и накройте ее крышкой. Доведите эту смесь до кипения, убавьте огонь и продолжайте кипятить еще три минуты.

Затем снимите эту кастрюлю и поставьте настояться на пять минут, после чего процедите и добавьте сахар с молоком по вкусу.

Успокаивающий чай с лавровым листом. Фото: Disha Daily

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