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Почему чай из лаврового листа полезен и как его правильно делать

19 апреля 2024 20:47
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Чай из лаврового листа — польза, рецепты приготовления
Мужчина, который заливает чай в чашку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Лавровый лист пользуется особой популярностью среди настоящих хозяек, ведь его часто добавляют в разные блюда при приготовлении, но не только в пище его используют. С ним можно приготовить очень полезный чай, улучшающий состояние здоровья человека.

Об этом сообщает Health Shots.

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Польза лаврового листа

В состав лаврового листа входят такие полезные компоненты, как:

  • Витамины А, В-2, В-6, С
  • Фолиевая кислота
  • Цинк
  • Железо
  • Кальций
  • Марганец
  • Магний
  • Эфирные масла
  • Дубильные вещества
  • Натуральные кислоты
  • Фитонциды

Попадая в организм человека, лавровый лист улучшает процесс пищеварения, стимулирует аппетит человека и снижает раздражение кишечника. К тому же, эта приправа поддерживает состояние здоровья почек, снижает уровень холестерина, укрепляет капилляры и оказывает антиоксидантное действие.

Лавровый лист, который полезен для здоровья
Лавровый лист, который полезен для здоровья. Фото: Pexels

Полезный чай из лаврового листа: как приготовить

Чай с лавровым листом и медом

Чтобы приготовить такой чай, вам понадобятся эти ингредиенты:

  • Корица — одна палочка
  • Вода — один литр
  • Мед — одна столовая ложка
  • Лавровый лист — пять штук

Поставьте воду кипятиться, затем добавьте в нее все ингредиенты и поставьте на маленький огонь на пять минут. После этого снимите с огня и оставьте настояться еще 5 минут. Остается только процедить эту смесь и можно пить.

Чай с лавровым листом и медом.
Чай с лавровым листом и медом. Фото: скриншот с YouTube

Успокаивающий чай из лаврового листа

Чтобы сделать этот чай, вам понадобится:

  • Вода — два стакана
  • Лавровый лист — три штуки
  • Молоко — по вкусу
  • Сахар — по вкусу

Чтобы успокоить свою нервную систему, положите лавровые листья в кастрюлю и залейте их водой. Поставьте эту кастрюлю на мощный огонь и накройте ее крышкой. Доведите эту смесь до кипения, убавьте огонь и продолжайте кипятить еще три минуты.

Затем снимите эту кастрюлю и поставьте настояться на пять минут, после чего процедите и добавьте сахар с молоком по вкусу.

Успокаивающий чай с лавровым листом
Успокаивающий чай с лавровым листом. Фото: Disha Daily

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно заваривать чай, чтобы сберечь полезные компоненты.

Ранее мы говорили о том, какие продукты питания способны улучшить зрение человека.

Также мы сообщали о том, какие три популярных продукта могут укрепить волосы.

здоровье
чай
польза
лавровый лист

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