Лікарі дали відповідь на питання, чому при засинанні люди інколи смикаються

Молода дівчина засинає у ліжку. Ілюстративне фото: pixels.com

Багато хто помічає, що під час засинання він, чи хтось з рідних, іноді робить різкі стислі рухи, своєрідні смикання. Це викликає занепокоєння про стан здоров'я і медики підтверджують такий факт.

Про причини смикання інформує УНІАН.

Читайте також:

В чому причина смикання під час засинання

Серед причин мимовільних судомних рухів тіла під час засинання може бути підвищена тривожність, кажуть лікарі. Такі спазми при засинанні не є рідкістю, але їхня постійна поява може посилювати наявний невроз і погіршувати якість сну.

Однією з поширених причин є дегідратація, тобто недостатнє споживання рідини. Внаслідок цього м'язи недоотримують необхідної вологи і схильні до спазмів.

Іншим фактором є гіпнотичні поштовхи, які виникають під час переходу тіла з неспання в сон. Нервова система уповільнює роботу, змінюється ритм серцебиття та дихання, а нерви, що контролюють м'язи, можуть несвоєчасно на це реагувати, викликаючи спазми.

Згідно з однією з теорій, гіпнотичні поштовхи є механізмом мозку, який пробуджує людину в разі потенційної небезпеки.

Крім тривожності, розвитку гіпнотичних поштовхів сприяють вживання великої кількості кофеїну та нікотину, фізична активність незадовго до сну, а також його нестача.

Як зменшити такі смикання

Експерти радять для зменшення таких явищ пити достатньо рідини (1.5-2 літри води на день) та повністю розслаблятися перед сном за допомогою йоги, легких розтягуючих вправ або прийняття ванни з англійською сіллю (сіль Епсома), яка має розслаблюючу дію на м'язи і знижує рівень психологічного напруження.

Раніше ми писали, які продукти захищають серце від інфаркту та інсульту. Також повідомлялося, які солодощі знижують ризики серцево-судинних захворювань.