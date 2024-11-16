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Почему иногда мы дергаемся во время засыпания — медики ответили

16 ноября 2024 07:03
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Врачи ответили на вопрос, почему при засыпании люди иногда дергаются
Молодая девушка засыпает в постели. Иллюстративное фото: pixels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Многие замечают, что во время засыпания он или кто-то из родных иногда делают резкие сжатые движения, своеобразные подергивания. Это вызывает беспокойство о состоянии здоровья и медики подтверждают такой факт.

О причинах таких подергиваний информирует УНИАН.

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В чем причина подергивания во время засыпания

Среди причин самопроизвольных судорожных телодвижений во время засыпания может быть повышена тревожность, говорят врачи. Такие спазмы при засыпании не редкость, но их постоянное появление может усиливать имеющийся невроз и ухудшать качество сна.

Одной из распространенных причин является дегидратация, то есть недостаточное потребление жидкости. Вследствие этого мышцы недополучают необходимую влагу и склонны к спазмам.

Другим фактором являются гипнотические толчки, возникающие при переходе тела из бодрствования в сон. Нервная система замедляет работу, изменяется ритм сердцебиения и дыхания, а нервы, контролирующие мышцы, могут несвоевременно реагировать на это, вызывая спазмы.

Согласно одной из теорий, гипнотические толчки являются механизмом мозга, пробуждающего человека в случае потенциальной опасности.

Кроме тревожности, развитию гипнотических толчков способствуют употребление большого количества кофеина и никотина, физическая активность незадолго до сна, а также его недостаток.

Как уменьшить такие подергивания

Эксперты советуют для уменьшения таких явлений пить достаточно жидкости (1.5-2 литра воды в день) и полностью расслабляться перед сном с помощью йоги, легких растягивающих упражнений или принятия ванны с английской солью (соль Эпсома), которая оказывает расслабляющее действие на мышцы, снижает уровень психологического напряжения.

Раньше мы писали, какие продукты предохраняют сердце от инфаркта и инсульта. Также сообщалось, какие сладости снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

сон врачи нервная система невролог мышцы

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