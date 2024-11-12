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Чому кішки "роблять тісто" з власників — вчені знають відповідь

12 листопада 2024 07:03
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Кішки розминають своїх власників, щоб показати їм свою любов та міцний зв'язок
Кішечка розминає коліна свого власника. Фото: Henk Sijgers
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Люди, які вперше завели собі кота, часто дивуються, чому їхній новий член родини намагається залізти їм на коліна чи живіт та почати їх утоптувати лапами, що нагадує розминання тіста. Це явище навіть отримало в англійській мові свою назву — kneading (to knead — замішувати тісто, розминати щось). 

Видання The Conversation поспілкувалось з ветеринарами й з'ясувало, чому так відбувається. Спойлер: це не завжди ознака того, що з котом все гаразд.

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Вчені з Австралії вважають, що котусі починають топтатися лапами ще у дитинстві, майже після народження, коли харчуються молоком мами. Розминання допомагає стимулювати подачу молока у кішки-матері через вивільнення окситоцину, і воно, ймовірно, виникло з цієї причини.

А ще таким чином коти використовують топтання та розминання лапами як тактильне та феромонне спілкування між собою і матір'ю.

Виявилось, що на м’яких подушечках лап котів є пахучі залози, і коли вони розминаються, ці залози виділяють феромони (хімічні сигнали, які використовуються для спілкування). Топтання на мамі вивільняє феромони, пов’язані зі зв’язком, ідентифікацією, станом здоров’я та багатьма іншими повідомленнями.

Крім цього, цей феромон заспокоює самих котів, повідомляє їм, що "все добре".

Чому "розминають тісто" дорослі коти

Вчені вважають, що це звичка з дитинства, що по-науковому називається неотенією. Тобто коти з дитинства зберігають навички того, що у них асоціюється із задоволенням, спокоєм, комфортом та безпекою і діляться цим з іншими, з ким відчувають зв'язок.

Грубо кажучи, коли кішка робить з вас "тісто", то таким чином демонструє, що ви її людина, ви член її родини, вона до вас прихильна і відчуває з вами комфорт та міцний зв'язок. Те саме стосується й інших тварин, навіть собак — деякі коти та собаки живуть, як то кажуть, душа в душу. 

Проте не треба думати, що якщо ваша кішка по вас не топчиться і не розминає, то вона вас не любить. Вчені кажуть, що багато котів переростають цю звичку і вона у них не закріплюється.

Є багато інших способів, якими кіт може продемонструвати свою любов до вас, не тільки розминанням. Це й особиста увага і тертя і "розмови" і постійна присутність поряд та багато чого іншого, індивідуального. 

Чому розминання може бути проблемою

Проте не завжди розминання чи смоктання ковдри (яке зазвичай є звичкою з дитинства) є нормальним. Ветеринари кажуть, що якщо розминання (і особливо смоктання) відбувається дуже часто, триває дуже довго, здається компульсивним або травмує лапи або рот вашої кішки — це може бути ознакою того, що ваша кішка переживає стрес або біль і потребує огляду ветеринара. Тому що саме через смоктання та розминання вона сама себе намагається заспокоїти. 

Розминання та смоктання може стати компульсивним, особливо для сіамських і бірманських котів, зазначають ветеринари.

Як навчити кота "робити тісто"

Безумовно, кожен "котовод" знає, наскільки чудовим та приємним є розминання від улюбленця, адже це прояв любові. Навіть випускаючи кігті кішки роблять це не через агресію, а через пристрасть.

Можна привчити кота більше приділяти вам уваги. Наприклад, пригощати смаколиками, щоб він запам'ятав, що коли він вас розминає, то отримує "зарплату за роботу".

В жодному разі не можна лаяти кішку за випускання кігтів під час розминання — для неї це є нормою (треба ж було в дитинстві якось пробратись до молока крізь шерсть) і виразом пристрасті та емоцій. Позбавитись від надмірного випускання кігтів можна привчанням до команд "кігті!" або "лапи!". Кішки чудово розуміють емоційне забарвлення та інтонацію власника. 

На останок вчені професійно стверджують, що якщо ви любите свого кота більше, ніж він любить розминати вас — це також нормально.

Нагадаємо, модний дім Louis Vuitton виготовив розкішну собачу будку за 66 000 доларів. Її створили з натуральної шкіри та оздобили золотою фурнітурою.

Також ми писали, що собаки люблять гуляти взимку на вулиці. Але через настання морозів варто подумати, як захистити улюбленця від холодних температур.

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