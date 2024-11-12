Кошки разминают своих владельцев, чтобы показать им свою любовь и крепкую связь

Кошечка разминает колени своего владельца. Фото: Henk Sijgers

Люди, которые впервые завели себе кота, часто удивляются, почему их новый член семьи пытается залезть им на колени или живот и начать их утаптывать лапами, что напоминает разминание теста. Это явление даже получило в английском языке свое название — kneading (to knead — замешивать тесто, разминать что-то).

Издание The Conversation пообщалось с ветеринарами и выяснило, почему так происходит. Спойлер: это не всегда признак того, что с котом все хорошо.

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Ученые из Австралии считают, что котята начинают топтаться лапами еще в детстве почти после рождения, когда питаются молоком мамы. Разминание помогает стимулировать подачу молока у кошки-матери из-за высвобождения окситоцина, и оно, вероятно, возникло по этой причине.

А еще таким образом коты используют топтание и разминание лапами в качестве тактильного и феромонного общения между собой и матерью.

Оказалось, что на мягких подушечках лап кошек есть пахучие железы, и когда они разминают, эти железы выделяют феромоны (химические сигналы, используемые для общения). Топтание на маме высвобождает феромоны, связанные со связью, идентификацией, состоянием здоровья и многими другими сообщениями.

Кроме этого, этот феромон успокаивает самих кошек, сообщает им, что "все хорошо".

Почему "разминают тесто" взрослые коты

Ученые считают, что это привычка с детства, что по-научному называется неотенией. То есть кошки с детства сохраняют навыки того, что у них ассоциируется с удовольствием, спокойствием, комфортом и безопасностью и делятся этим с другими, с кем чувствуют связь.

Грубо говоря, когда кошка делает из вас "тесто", то таким образом демонстрирует, что вы ее человек, вы член ее семьи, она к вам благосклонна и чувствует с вами комфорт и крепкую связь. То же касается и других животных, даже собак — некоторые кошки и собаки живут, как говорится, душа в душу.

Однако не надо думать, что если ваша кошка по вам не топчется и не разминает, то она вас не любит. Ученые говорят, что многие кошки перерастают эту привычку и она у них не закрепляется.

Есть много других способов, которыми кот может продемонстрировать свою любовь к вам, не только разминанием. Это и личное внимание и трение и "разговоры" и постоянное присутствие рядом и много чего другого, индивидуального.

Почему разминание может быть проблемой

Однако не всегда разминание или сосание одеяла (обычная привычка с детства) является нормальным. Ветеринары говорят, что если разминание (и особенно сосание) происходит очень часто, длится очень долго, кажется компульсивным или травмирующим лапы или рот вашей кошки — это может быть признаком того, что ваша кошка переживает стресс или боль и требует осмотра ветеринара. Потому что сосанием и разминанием она сама себя пытается успокоить.

Разминание и сосание может стать компульсивным, особенно для сиамских и бирманских кошек, отмечают ветеринары.

Как научить кота "делать тесто"

Безусловно, каждый "котовод" знает, насколько прекрасным и приятным является разминание от любимца, ведь это проявление любви. Даже выпуская когти кошки делают это не из-за агрессии, а из-за страсти.

Можно приучить кота больше уделять вам внимание. Например, угощать вкусностями, чтобы он запомнил, что когда он вас разминает, то получает "зарплату за работу".

Ни в коем случае нельзя ругать кошку за выпуск когтей во время разминания — для нее это норма (надо было в детстве как-то пробраться к молоку сквозь шерсть) и выражением страсти и эмоций. Избавиться от чрезмерного выпуска когтей можно приучением к командам "когти!" или "лапы!". Кошки прекрасно понимают эмоциональную окраску и интонацию владельца.

В заключение ученые профессионально утверждают, что если вы любите своего кота больше, чем он любит разминать вас — это тоже нормально.

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