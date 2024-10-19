Ветеринар розповів, чому собаки часто вилизують своїх власників

Дівчина та пес обіймаються. Ілюстративне фото: Freepik

Всі знають, що собаки дуже полюбляють облизувати людей, до яких у них є позитивне ставлення. Особлива увага приділяється своєму улюбленому власнику або членам родини й своїм язиком собаки "обробляють" не тільки обличчя людей, але й руки й навіть ноги.

Ветеринарам часто задають питання, чому собаки так себе поводять і видання petMD за допомогою експерта Кейсі Стопп дають відповідь.

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Чому собаки лижуть людей

В цілому, собаки це роблять для того, щоб почувати себе психологічно краще та комфортніше, адже дослідження показали, що облизування виділяє ендорфіни в мозку собаки. Потім мозок улюбленця активує викид дофаміну, пов’язаного із задоволенням.

Вилизування — природний інстинкт у собак, тому що змалечку мама-собака вилизує своїх дитинчат, щоб очистити та стимулювати їх, а також показати свою любов. Отже, собаки дуже рано дізнаються, що язики є корисними інструментами для спілкування та взаємодії з навколишнім світом.

Чому собаки лижуть вам руки

Люди взаємодіють з навколишнім світом і своїми руками збирають безліч запахів. Коли собака вилизує вам руки, вона "читає" історію вашого дня. Крім того, ваші долоні також потіють, залишаючи на шкірі солоний наліт, яким ваша собака може насолоджуватися.

Чому собаки лижуть вам обличчя

Разом з вашими руками, ваше обличчя збирає цікаві запахи й смаки. Крім того, ви, ймовірно, будете регулярно торкатися свого обличчя, що дасть вашій собаці ще більше причин його лизати.

А ще на вашому обличчі є потові залози, які залишають солонуватий присмак, який сподобається багатьом собакам.

Завдяки їжі, яку ви їсте, ваші губи та рот містять різноманітні привабливі запахи та смаки для вашої собаки. Це може пояснити, чому деякі цуценята дійсно хочуть облизати вас після їжі.

Крім цього, собаки облизують мордочки один одної для взаємного догляду, прихильності та дружби.

Чому моя собака лиже мені вуха

Можливо, ваша собака таким чином хоче спробувати їх на смак, підтримувати їх у чистоті або, можливо, щоб показати вам додаткову любов.

Собаки лижуть один одному вуха, щоб доглядати один за одним. І оскільки це дуже вразлива взаємодія, собаки, які допускають це, ймовірно, почуваються в безпеці з іншою собакою.

Чому собаки лиже людям ноги

Залози на підошвах ваших ніг виділяють багато поту, а цей піт утворює багато солі. Ваші ноги та пальці пропонують солоні ласощі для вашого улюбленця, а якщо це ще й викликає лоскотання, це також створить веселу гру між вами та вашою собакою.

Якщо ви посміхаєтеся або смієтеся, коли ваша собака облизує ваші ноги, це може бути позитивним підкріпленням такої поведінки. Вони швидко розуміють, що облизування ваших ніг привертає увагу.

Якщо ви щойно прийняли душ, ваша собака може захотіти злизати краплі води з вашої шкіри. Це не означає, що ваша собака відчуває спрагу, скоріше, її цікавлять усі запахи та смаки, які ви приносите з собою з душу.

Проблеми облизування

Проте постійні облизування можуть означати й проблему. Наприклад песик може облизувати себе та оточуючи предмети від нудьги. Але іноді облизування вказує на поведінкові та/або медичні проблеми.

Надмірне облизування людини може означати, що собаці неприємно з цією людиною, і вона намагається заспокоїтися, зібрати більше інформації.

Через фізіологічний вплив ендорфінів та дофамінів собака може використовувати облизування, щоб заспокоїтися через ситуації, що провокують тривогу. Це також поширена поведінка, пов’язана з компульсивними розладами.

З точки зору медицини, хронічне облизування — а не просто догляд — певної ділянки тіла може свідчити про алергію, інфекцію чи біль. Якщо вони облизують усе, наприклад дивани, килими чи підлогу, у вашого супутника можуть бути проблеми зі шлунком.

Якщо ви помітили будь-які проблемні форми облизування, зверніться за допомогою до професіонала. Спочатку зверніться до свого ветеринара, щоб визначити, чи є медична проблема. Потім сертифікований консультант з поведінки може надати свій досвід, щоб виправити поведінку. У складних випадках було б корисно якомога швидше звернутися до ветеринара-біхевіориста.

Нагадаємо, що часто власники собак не мають часу для того, аби вигуляти свого чотирилапого улюбленця. Тому можна скористатися послугами осіб, які проведуть з тваринами час за відповідну плату.

Також ми повідомляли, що авто власника собаки має бути з якісним та просторим салоном, який витримає будь-яку кількість кігтів. Питання актуальне, адже, за різними даними, в Україні нараховується понад 5 млн домашніх собак.