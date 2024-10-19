Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Чому собаки так полюбляють нас вилизувати — ветеринар дав цікаву відповідь arrow

Чому собаки так полюбляють нас вилизувати — ветеринар дав цікаву відповідь

19 жовтня 2024 07:03
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Ветеринар розповів, чому собаки часто вилизують своїх власників
Дівчина та пес обіймаються. Ілюстративне фото: Freepik
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Всі знають, що собаки дуже полюбляють облизувати людей, до яких у них є позитивне ставлення. Особлива увага приділяється своєму улюбленому власнику або членам родини й своїм язиком собаки "обробляють" не тільки обличчя людей, але й руки й навіть ноги. 

Ветеринарам часто задають питання, чому собаки так себе поводять і видання petMD за допомогою експерта Кейсі Стопп дають відповідь.

Читайте також:

Чому собаки лижуть людей

В цілому, собаки це роблять для того, щоб почувати себе психологічно краще та комфортніше, адже дослідження показали, що облизування виділяє ендорфіни в мозку собаки. Потім мозок улюбленця активує викид дофаміну, пов’язаного із задоволенням.

Вилизування — природний інстинкт у собак, тому що змалечку мама-собака вилизує своїх дитинчат, щоб очистити та стимулювати їх, а також показати свою любов. Отже, собаки дуже рано дізнаються, що язики є корисними інструментами для спілкування та взаємодії з навколишнім світом.

Чому собаки лижуть вам руки

Люди взаємодіють з навколишнім світом і своїми руками збирають безліч запахів. Коли собака вилизує вам руки, вона "читає" історію вашого дня. Крім того, ваші долоні також потіють, залишаючи на шкірі солоний наліт, яким ваша собака може насолоджуватися.

Чому собаки лижуть вам обличчя

Разом з вашими руками, ваше обличчя збирає цікаві запахи й смаки. Крім того, ви, ймовірно, будете регулярно торкатися свого обличчя, що дасть вашій собаці ще більше причин його лизати.

А ще на вашому обличчі є потові залози, які залишають солонуватий присмак, який сподобається багатьом собакам. 

Завдяки їжі, яку ви їсте, ваші губи та рот містять різноманітні привабливі запахи та смаки для вашої собаки. Це може пояснити, чому деякі цуценята дійсно хочуть облизати вас після їжі.

Крім цього, собаки облизують мордочки один одної для взаємного догляду, прихильності та дружби. 

Чому моя собака лиже мені вуха

Можливо, ваша собака таким чином хоче спробувати їх на смак, підтримувати їх у чистоті або, можливо, щоб показати вам додаткову любов.

Собаки лижуть один одному вуха, щоб доглядати один за одним. І оскільки це дуже вразлива взаємодія, собаки, які допускають це, ймовірно, почуваються в безпеці з іншою собакою.

Чому собаки лиже людям ноги

Залози на підошвах ваших ніг виділяють багато поту, а цей піт утворює багато солі. Ваші ноги та пальці пропонують солоні ласощі для вашого улюбленця, а якщо це ще й викликає лоскотання, це також створить веселу гру між вами та вашою собакою.

Якщо ви посміхаєтеся або смієтеся, коли ваша собака облизує ваші ноги, це може бути позитивним підкріпленням такої поведінки. Вони швидко розуміють, що облизування ваших ніг привертає увагу.

Якщо ви щойно прийняли душ, ваша собака може захотіти злизати краплі води з вашої шкіри. Це не означає, що ваша собака відчуває спрагу, скоріше, її цікавлять усі запахи та смаки, які ви приносите з собою з душу.

Проблеми облизування

Проте постійні облизування можуть означати й проблему. Наприклад песик може облизувати себе та оточуючи предмети від нудьги.  Але іноді облизування вказує на поведінкові та/або медичні проблеми.

Надмірне облизування людини може означати, що собаці неприємно з цією людиною, і вона намагається заспокоїтися, зібрати більше інформації.

Через фізіологічний вплив ендорфінів та дофамінів собака може використовувати облизування, щоб заспокоїтися через ситуації, що провокують тривогу. Це також поширена поведінка, пов’язана з компульсивними розладами.

З точки зору медицини, хронічне облизування — а не просто догляд — певної ділянки тіла може свідчити про алергію, інфекцію чи біль. Якщо вони облизують усе, наприклад дивани, килими чи підлогу, у вашого супутника можуть бути проблеми зі шлунком.

Якщо ви помітили будь-які проблемні форми облизування, зверніться за допомогою до професіонала. Спочатку зверніться до свого ветеринара, щоб визначити, чи є медична проблема. Потім сертифікований консультант з поведінки може надати свій досвід, щоб виправити поведінку. У складних випадках було б корисно якомога швидше звернутися до ветеринара-біхевіориста.

Нагадаємо, що часто власники собак не мають часу для того, аби вигуляти свого чотирилапого улюбленця. Тому можна скористатися послугами осіб, які проведуть з тваринами час за відповідну плату.  

Також ми повідомляли, що авто власника собаки має бути з якісним та просторим салоном, який витримає будь-яку кількість кігтів. Питання актуальне, адже, за різними даними, в Україні нараховується понад 5 млн домашніх собак.

домашні тварини люди тварини собака ветеринари

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Виплати за загиблих бійців ЗСУ — як, кому і в який термін виплачують 15 мільйонів гривень

07:21 Жінка-інвалід хотіла перевезти за кордон фіктивного чоловіка — яке покарання отримала

Термінова новина

07:07 У Києві лунають вибухи

07:03 Чому собаки так полюбляють нас вилизувати — ветеринар дав цікаву відповідь

07:01 З клієнтки ПриватБанку суд стягнув понад 10 тис. грн після викрадення карток — деталі

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Термінова новина

07:00 У Черкасах пролунали вибухи — що відомо

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки коштує 1 кг металобрухту в Україні

06:30 Зміна спецзвань на військові — як це відбувається

06:30 Ціни на кукурудзу в жовтні — скільки коштує тонна зерна в Україні

06:25 Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

07:30 Виплати за загиблих бійців ЗСУ — як, кому і в який термін виплачують 15 мільйонів гривень

07:21 Жінка-інвалід хотіла перевезти за кордон фіктивного чоловіка — яке покарання отримала

Термінова новина

07:07 У Києві лунають вибухи

07:03 Чому собаки так полюбляють нас вилизувати — ветеринар дав цікаву відповідь

07:01 З клієнтки ПриватБанку суд стягнув понад 10 тис. грн після викрадення карток — деталі

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Термінова новина

07:00 У Черкасах пролунали вибухи — що відомо

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки коштує 1 кг металобрухту в Україні

06:30 Зміна спецзвань на військові — як це відбувається

06:30 Ціни на кукурудзу в жовтні — скільки коштує тонна зерна в Україні

06:25 Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують