Ветеринар рассказал, почему собаки часто вылизывают своих владельцев

Девушка и собака обнимаются. Иллюстративное фото: Freepik

Все знают, что собаки очень любят облизывать людей, к которым у них есть положительное отношение. Особое внимание уделяется своему любимому владельцу или членам семьи и своим языком собаки "обрабатывают" не только лицо людей, но и руки и даже ноги.

Ветеринарам часто задают вопрос, почему собаки так ведут себя и издание petMD с помощью эксперта Кейси Стопп дают ответ.

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Почему собаки лижут людей

В целом собаки это делают для того, чтобы чувствовать себя психологически лучше и комфортнее, ведь исследования показали, что облизывание выделяет эндорфины в мозгу собаки. Затем мозг любимца активирует выброс дофамина, связанного с удовольствием.

Вылизывание — естественный инстинкт у собак, потому что с детства мама-собака вылизывает своих детенышей, чтобы очистить и стимулировать их, а также показать свою любовь. Итак, собаки очень рано узнают, что языки являются полезными инструментами для общения и взаимодействия с окружающим миром.

Почему собаки лижут вам руки

Люди взаимодействуют с окружающим миром и своими руками собирают множество запахов. Когда собака вылизывает вам руки, она "читает" историю вашего дня. Кроме того, ваши ладони также потеют, оставляя на коже соленый налет, которым ваша собака может наслаждаться.

Почему собаки лижут вам лицо

Вместе с вашими руками ваше лицо собирает интересные запахи и вкусы. Кроме того, вы, вероятно, будете регулярно прикасаться к своему лицу, что даст вашей собаке еще больше причин его лизать.

А еще на вашем лице есть потовые железы, которые оставляют солоноватый привкус, который понравится многим собакам.

Благодаря еде, которую вы едите, ваши губы и рот содержат разнообразные привлекательные запахи и вкусы для вашей собаки. Это может объяснить, почему некоторые щенки действительно хотят облизать вас после еды.

Кроме этого, собаки облизывают мордашки друг друга для взаимного ухода, привязанности и дружбы.

Почему моя собака лижет мне уши

Возможно, ваша собака таким образом хочет попробовать их на вкус, поддерживать их в чистоте или, возможно, чтобы показать вам дополнительную любовь.

Собаки лижут друг другу уши, чтобы ухаживать друг за другом. И поскольку это очень уязвимое взаимодействие, собаки, допускающие это, вероятно, чувствуют себя в безопасности с другой собакой.

Почему собаки лижут людям ноги

Железы на подошвах ваших ног выделяют много пота, а этот пот образует много соли. Ваши ноги и пальцы — соленое лакомство для вашего любимца, а если это еще и вызывает щекотание, это также начало веселой игры между вами и вашей собакой.

Если вы улыбаетесь или смеетесь, когда ваша собака облизывает ваши ноги, это может быть положительным подкреплением такого поведения. Собаки быстро понимают, что облизывание ваших ног привлекает внимание.

Если вы только что приняли душ, ваша собака может захотеть слизать капли воды с вашей кожи. Это не значит, что собака испытывает жажду, скорее ее интересуют все запахи и вкусы, которые вы приносите с собой из душа.

Проблемы облизывания

Однако постоянные облизывания могут означать и проблему. Например, собака может облизывать себя и окружающие предметы от скуки. Но иногда облизывание указывает на поведенческие и/или медицинские проблемы.

Чрезмерное облизывание человека может означать, что собаке неприятно с этим человеком, и она пытается успокоиться, собрать больше информации.

Из-за физиологического воздействия эндорфинов и дофаминов собака может использовать облизывание, чтобы успокоиться из-за провоцирующих тревогу ситуации. Это также распространенное поведение, связанное с компульсивными расстройствами.

С точки зрения медицины, хронические облизывания — а не просто уход — определенного участка тела может свидетельствовать об аллергии, инфекции или боли. Если собака облизывает все, например диваны, ковры или пол, у вашего спутника могут возникнуть проблемы с желудком.

Если вы заметили какие-либо проблемные формы облизывания, обратитесь за помощью к профессионалу. Сначала обратитесь к своему ветеринару, чтобы определить, есть ли медицинская проблема. Затем сертифицированный консультант по поведению может использовать свой опыт, чтобы исправить такое поведение. В сложных случаях было бы полезно как можно скорее обратиться к ветеринару-бихевиористу.

Напомним, что часто у владельцев собак нет времени для того, чтобы выгулять своего четырехлапого любимца. Поэтому можно воспользоваться услугами лиц, которые проведут с животными время за плату.

Также мы сообщали, что автомобиль владельца собаки должен быть с качественным и просторным салоном, который выдержит любое количество когтей. Вопрос актуален, ведь, по разным данным, в Украине насчитывается более 5 млн домашних собак.