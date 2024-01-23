Оптична головоломка: лише дуже уважні розв'яжуть цю складну задачу

Знайдіть собаку серед різноколірних монстрів. Малюнок: Shutterstock

Лише ті, хто мають експертну спостережливість, зможуть помітити собаку, заховану серед монстрів у цій складній оптичній ілюзії. У вас є 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Різноколірні істоти мають різний дизайн та дивакуваті вирази облич, знайти серед них самотнє цуценя для більшості дуже важко.

Встановіть таймер на 10 секунд. Приготуйтеся до запуску.

На старт, увага, марш!

Чи змогли ви знайти самотню тварину серед монстрів до того, як закінчився час?

Якщо так, то заслужено поплескайте себе собі в долоні.

Для тих, кому не вистачило часу, спробуйте ще раз.

Все ще маєте проблеми?

Якщо ви все ще не можете знайти цуценя, можливо, ця ілюзія не відповідає вашим сильним сторонам як гравця, і це нормально.

У будь-якому разі, не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували пограти в детектива та знайти злодія на вечірці за 10 секунд. Також давали складну оптичну ілюзію, в якій потрібно знайти три сови серед натовпу.