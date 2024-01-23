Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Чотириокий монстр та інші чудовиська — знайдіть серед них милого песика arrow

Чотириокий монстр та інші чудовиська — знайдіть серед них милого песика

23 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише дуже уважні розв'яжуть цю складну задачу
Знайдіть собаку серед різноколірних монстрів. Малюнок: Shutterstock
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Лише ті, хто мають експертну спостережливість, зможуть помітити собаку, заховану серед монстрів у цій складній оптичній ілюзії. У вас є 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Монстри й собака"

Різноколірні істоти мають різний дизайн та дивакуваті вирази облич, знайти серед них самотнє цуценя для більшості дуже важко.

Встановіть таймер на 10 секунд. Приготуйтеся до запуску.

На старт, увага, марш!

Чи змогли ви знайти самотню тварину серед монстрів до того, як закінчився час?

Якщо так, то заслужено поплескайте себе собі в долоні.

Для тих, кому не вистачило часу, спробуйте ще раз.

Все ще маєте проблеми?

Якщо ви все ще не можете знайти цуценя, можливо, ця ілюзія не відповідає вашим сильним сторонам як гравця, і це нормально.

У будь-якому разі, не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували пограти в детектива та знайти злодія на вечірці за 10 секунд. Також давали складну оптичну ілюзію, в якій потрібно знайти три сови серед натовпу.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

Актуальне по темі