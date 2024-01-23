Оптическая головоломка: только очень внимательные решат эту сложную задачу

Найдите собаку среди разноцветных монстров. Рисунок: Shutterstock

Только те, кто обладают экспертной наблюдательностью, смогут заметить собаку, спрятанную среди монстров в этой сложной оптической иллюзии. У вас есть десять секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Разноцветные существа имеют разный дизайн и странные выражения лиц, найти среди них одинокого щенка для большинства очень трудно.

Установите таймер на 10 секунд. Приготовьтесь к запуску.

На старт, внимание, марш!

Смогли ли вы найти одинокое животное среди монстров до того, как истекло время?

Если да, то заслуженно похлопайте себя в ладони.

Для тех, кому не хватило времени, повторите попытку.

Все еще проблемы?

Если вы все еще не можете найти щенка, возможно, эта иллюзия не соответствует вашим сильным сторонам как игрока, и это нормально.

В любом случае, не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали поиграть в детектива и найти вора на вечеринке за 10 секунд. Также давали сложную оптическую иллюзию, в которой нужно найти три совы среди толпы.