Андрію Данилку назавжди заборонили приїздити до ОАЕ — в чому причина

Український артист Андрій Данилко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомому українському співаку, композитору і народному артисту Андрію Данилку заборонили в’їжджати на територію ОАЕ. Популярного виконавця, який грає всім відому роль Вєрки Сердючки, звинувачують в антиросійській позиції.

Про це розповів Слава Дьомін на своєму каналі в YouTube.

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Український радіоведучий зазначив, що Андрію Данилку назавжди заборонили приїздити до ОАЕ. За словами Слави Дьоміна, таке рішення прийняла влада Еміратів через проукраїнську і антиросійську позицію відомого артиста.

Співак Андрій Данилко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, стало відомо, що Данилко нібито повинен сплатити штраф за проукраїнські слова, які він говорив під час своїх виступів.

"Йому назавжди заборонили в’їзд до Об’єднаних Арабських Еміратів. Це сталося через проукраїнську позицію артиста і за його вислови про Путіна і росіян на концертах. За даними ЗМІ, Андрій має заплатити штраф за свої проукраїнські гасла", — каже Слава Дьомін.

Ведучий Слава Дьомін про Андрія Данилка. Фото: скриншот з YouTube

Ведучий стверджує, що насправді артисту не можна приїздити на територію ОАЕ ще з 2022 року, коли Вєрка Сердючка на одному корпоративі в Дубаї скандувала лозунги проти Росії. Державні органи ОАЕ кажуть, що своєю поведінкою Данилко нібито робив народи ворогами.

"Заборона на в’їзд діє ще з 2022 року, коли Сердючка з’явилася на одному з дубайських корпоративів, де скандувала антиросійські лозунги. Своє рішення держоргани ОАЕ пояснили тим, що співак нібито "розпалював міжнаціональну ворожнечу"", — також додав український радіоведучий на своєму каналі в YouTube.

Андрій Данилко про українську мову

Український артист заявив, що він намагається повністю перейти на рідну мову, як би йому важко не було. Він закликав не тиснути на людей, які не хочуть переходити з російської.

"Це все поступово. Всі ж все розуміють. Це така звичка давати інтерв’ю російською. Ти себе вже знаєш. І це практика. І я зараз намагаюся... Мені буває важкувато, але я намагаюся. І воно поступово-поступово все краще і краще. У 90-тих, коли ми тільки починали, я ж розмовляв винятково українською мовою. Не треба тиснути на людей! Мені дуже хотілося закликати вас послухати нові пісні Сердючки українською мовою", — заявляв Андрій Данилко.

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