Андрею Данилко навсегда запретили приезжать в ОАЭ — в чем причина

Украинский артист Андрей Данилко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известному украинскому певцу, композитору и народному артисту Андрею Данилко запретили въезжать на территорию ОАЭ. Популярного исполнителя, играющего всем известную роль Верки Сердючки, обвиняют в антироссийской позиции.

Об этом рассказал Слава Демин на своем канале в YouTube.

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Андрею Данилко запретили въезд в ОАЭ

Украинский радиоведущий отметил, что Андрею Данилко навсегда запретили приезжать в ОАЭ. По словам Славы Демина, такое решение приняли власти Эмиратов из-за проукраинской и антироссийской позиции известного артиста.

Певец Андрей Данилко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, стало известно, что Данилко якобы должен заплатить штраф за проукраинские слова, которые он говорил во время своих выступлений.

"Ему навсегда запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты. Это произошло из-за проукраинской позиции артиста и за его высказывания о Путине и россиянах на концертах. По данным СМИ, Андрей должен заплатить штраф за свои проукраинские лозунги", — говорит Слава Демин.

Ведущий Слава Демин об Андрее Данилко. Фото: скриншот с YouTube

Ведущий утверждает, что на самом деле артисту нельзя приезжать на территорию ОАЭ еще с 2022 года, когда Верка Сердючка на одном корпоративе в Дубае скандировала лозунги против России. Государственные органы ОАЭ говорят, что своим поведением Данилко якобы делал народы врагами.

"Запрет на въезд действует еще с 2022 года, когда Сердючка появилась на одном из дубайских корпоративов, где скандировала антироссийские лозунги. Свое решение госорганы ОАЭ объяснили тем, что певец якобы "разжигал межнациональную вражду"", — также добавил украинский радиоведущий на своем канале в YouTube.

Андрей Данилко об украинском языке

Украинский артист заявил, что он пытается полностью перейти на родной язык, как бы ему тяжело ни было. Он призвал не давить на людей, которые не хотят переходить с русского.

"Это все постепенно. Все же все понимают. Это такая привычка давать интервью на русском. Ты себя уже знаешь. И это практика. И я сейчас стараюсь... Мне бывает тяжеловато, но я стараюсь. И оно постепенно-постепенно все лучше и лучше. В 90-тых, когда мы только начинали, я же разговаривал исключительно на украинском языке. Не надо давить на людей! Мне очень хотелось призвать вас послушать новые песни Сердючки на украинском языке", — заявлял Андрей Данилко.

Напомним, мы писали о том, что украинский артист Андрей Данилко показал редкое домашнее фото.

Раньше мы рассказывали о том, что певец Андрей Данилко показал, как недавно ездил в Юрмалу.

Также мы сообщали о том, что народный артист Украины Андрей Данилко вспомнил, как его пытались "перетянуть" на сторону россиян.