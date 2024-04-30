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"Дарує" другу молодість — власники якої групи крові повільніше старіють

30 квітня 2024 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З якою групою крові старіють повільніше — медики пояснили
Молода дівчина і літня жінка, які тримають пісочний годинник. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Не секрет, що між групами крові та швидкістю старіння людини існує прямий зв’язок. Варто знати, з якою групою крові в людини уповільнюється процес старіння і чому саме ця група посіла перше місце серед інших за тривалістю молодості.

Про це повідомляють у Національному Інституті здоров’я.

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Яка група крові найдовше зберігає молодість

Вчені провели дослідження, щоб з’ясувати, яка група крові довше за інших зберігає молоді роки людини. В експерименті вчених взяла участь велика кількість людей, яких дослідники розподілили по групах в залежності від того, скільки їм років.

В результаті дослідження вченим вдалося з’ясувати, власники якої групи крові залишаються молодими довше за інших. Тож, за результатами експерименту повільніше за інших старіють саме ті люди, які мають третю групу крові. 

Образцы крови в пробирках врача
Зразки крові у пробірках лікарки. Фото: Iseie

Медики кажуть, що у власників цієї групи крові ознаки старіння організму проявляються пізніше, ніж у тих, хто має інші групи. Справа в тому, що у таких людей є великий запас кісткового мозку, частина якого переходить в клітини крові, тим самим, покращуючи їх.

Водночас, лікарі кажуть, що швидше за інших старіють люди, які мають першу групу крові, хоча серед них є велика кількість тих, хто живе дуже довго.

Яка група крові вважається найкращою

Медик Юрій Габорець розповів, що найбільше пощастило людям, які народилися з першою групою крові, що має резус "мінус", адже її можна вливати людям з різними групами. Він також пояснив, яка група крові вважається найрідкіснішою і, навпаки, найпоширенішою. 

"На планеті найбільше людей з першою позитивною групою, а найменше — з четвертою негативною. Але ця версія, що від групи крові залежить характер, схильність до дієт, — це типу складання гороскопів", — наголосив лікар.

Нагадаємо, ми писали про те, якими продуктами харчування можна замінити препарати для зміцнення нігтів. 

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здоров'я
старіння
молодість
група крові

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