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"Дарит" вторую молодость — владельцы какой группы крови медленнее стареют

30 апреля 2024 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С какой группой крови стареют медленнее — медики объяснили
Молодая девушка и пожилая женщина, держащие песочные часы. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Не секрет, что между группами крови и скоростью старения человека существует прямая связь. Следует знать, с какой группой крови у человека замедляется процесс старения и почему именно эта группа заняла первое место среди других по продолжительности молодости.

Об этом сообщается в Национальном Институте здоровья.

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Какая группа крови дольше всего сохраняет молодость

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, какая группа крови дольше других сохраняет молодые годы человека. В эксперименте ученых приняло участие большое количество людей, которых исследователи распределили по группам в зависимости от того, сколько им лет.

В результате исследования ученым удалось выяснить, владельцы какой группы крови остаются молодыми дольше других. По результатам эксперимента медленнее других стареют именно те люди, которые имеют третью группу крови.

Образцы крови в пробирках врача
Образцы крови в пробирках врача. Фото: Iseie

Медики говорят, что у владельцев этой группы крови признаки старения организма проявляются позже, чем у тех, кто имеет другие группы. Дело в том, что у таких людей есть большой запас костного мозга, часть которого переходит в клетки крови, тем самым, улучшая их.

В то же время, врачи говорят, что быстрее других стареют люди, имеющие первую группу крови, хотя среди них есть большое количество тех, кто живет очень долго.

Какая группа крови считается самой лучшей

Медик Юрий Габорец рассказал, что больше всего повезло людям, которые родились с первой группой крови, имеющей резус "минус", ведь ее можно вливать людям с разными группами. Он также объяснил, какая группа крови считается самой редкой и, наоборот, самой распространенной.

"На планете больше людей с первой положительной группой, а меньше всего — с четвертой отрицательной. Но эта версия, что от группы крови зависит характер, склонность к диетам, — это типа составления гороскопов", — подчеркнул врач.

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здоровье
старение
молодость
группа крови

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