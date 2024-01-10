Куди зник співак Олександр Кривошапко, який волонтерив на початку війни

Де зараз співак Кривошапко, який волонтерив на початку війни
Український співак і учасник популярного вокального проєкту "Х-Фактор" Олександр Кривошапко на початку війни займався благодійністю. Але останнім часом виконавець ділиться різними моментами свого особистого життя і показує кадри з-за кордону.
Про те, чим зараз займається Олександр Кривошапко, читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Де був Олександр Кривошапко на початку війни
Влітку минулого року український співак висловився щодо мобілізації і відповів на критику людей стосовно того, чому він не захищає свою країну від російських загарбників. Тоді Олександр зазначив, що він перебуває у складі добровольчого батальйону, втім, більше ніяких подробиць не надходило.
"Хочу відповісти тим, хто щодня відправляє мене до складу українських військ. Уже 2,5 місяці я перебуваю на контракті з добровольчим батальйоном, просто не розголошував, бо паралельно із цим займався іншою справою — нашим благодійним фондом. Тому не переймайтеся, із духом усе добре. Слава Україні", — заявляв український артист.
Потім стало відомо, що Олександр Кривошапко поїхав за кордон, адже на його офіційній сторінці в Instagram почали з’являтися дописи з Дубаю та Італії. Як саме він перетнув кордон України під час повномасштабної війни — невідомо, але він не приховує той факт, де він перебуває.
Що відомо про діяльність Олександра Кривошапки зараз
Зараз на офіційній сторінці співака можна побачити інформацію стосовно того, ким він є сьогодні. Так, зараз він є батьком, артистом, музикантом і спортсменом. До того ж, Олександр поділився активним посиланням на власний благодійний фонд, який він створив на початку повномасштабного вторгнення.
Чим зараз займається Олександр Кривошапко
На своїй сторінці артист показує фотографії зі своєю коханою Христиною на тлі різних краєвидів.
Крім того, на сторінці співака з’явилося відео зворушливої зустрічі з його донькою Алісою, з якою він не бачився цілий рік.
"Я не бачив тебе рік. Найскладніший рік у моєму житті без мого головного сенсу. Любов переможе все", — написав артист у підписі під відео з донькою.
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