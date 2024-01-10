Куди зник співак Олександр Кривошапко, який волонтерив на початку війни

Український співак Олександр Кривошапко у закладі. Фото: Instagram Олександра Кривошапки

Український співак і учасник популярного вокального проєкту "Х-Фактор" Олександр Кривошапко на початку війни займався благодійністю. Але останнім часом виконавець ділиться різними моментами свого особистого життя і показує кадри з-за кордону.

Про те, чим зараз займається Олександр Кривошапко, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Влітку минулого року український співак висловився щодо мобілізації і відповів на критику людей стосовно того, чому він не захищає свою країну від російських загарбників. Тоді Олександр зазначив, що він перебуває у складі добровольчого батальйону, втім, більше ніяких подробиць не надходило.

"Хочу відповісти тим, хто щодня відправляє мене до складу українських військ. Уже 2,5 місяці я перебуваю на контракті з добровольчим батальйоном, просто не розголошував, бо паралельно із цим займався іншою справою — нашим благодійним фондом. Тому не переймайтеся, із духом усе добре. Слава Україні", — заявляв український артист.

Звернення Олександра Кривошапки до українців. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Stories Олександра Кривошапки. Фото: скриншот з Instagram

Потім стало відомо, що Олександр Кривошапко поїхав за кордон, адже на його офіційній сторінці в Instagram почали з’являтися дописи з Дубаю та Італії. Як саме він перетнув кордон України під час повномасштабної війни — невідомо, але він не приховує той факт, де він перебуває.

Співак Олександр Кривошапко в Італії. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про діяльність Олександра Кривошапки зараз

Зараз на офіційній сторінці співака можна побачити інформацію стосовно того, ким він є сьогодні. Так, зараз він є батьком, артистом, музикантом і спортсменом. До того ж, Олександр поділився активним посиланням на власний благодійний фонд, який він створив на початку повномасштабного вторгнення.

Шапка профілю Олександра Кривошапки. Фото: скриншот з Instagram

Чим зараз займається Олександр Кривошапко

На своїй сторінці артист показує фотографії зі своєю коханою Христиною на тлі різних краєвидів.

Офіційна сторінка Олександра Кривошапки. Фото: скриншот з Instagram

Крім того, на сторінці співака з’явилося відео зворушливої зустрічі з його донькою Алісою, з якою він не бачився цілий рік.

"Я не бачив тебе рік. Найскладніший рік у моєму житті без мого головного сенсу. Любов переможе все", — написав артист у підписі під відео з донькою.

Співак Олександр Кривошапко зі своєю донькою. Фото: скриншот з Instagram

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