Куда пропал певец Александр Кривошапко, который волонтерил в начале войны

Украинский певец Александр Кривошапко в заведении. Фото: Instagram Александра Кривошапко

Украинский певец и участник популярного вокального проекта "Х-Фактор" Александр Кривошапко в начале войны занимался благотворительностью. Но в последнее время исполнитель делится разными моментами своей личной жизни и показывает кадры из-за границы.

О том, чем сейчас занимается Александр Кривошапко, читайте в материале Новини.LIVE.

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Где был Александр Кривошапко в начале войны

Летом прошлого года украинский певец высказался по поводу мобилизации и ответил на критику людей касательно того, почему он не защищает свою страну от российских захватчиков. Тогда Александр отметил, что он находится в составе добровольческого батальона, впрочем, больше никаких подробностей не поступало.

"Хочу ответить тем, кто каждый день отправляет меня в состав украинских войск. Уже 2,5 месяца я нахожусь на контракте с добровольческим батальоном, просто не разглашал, потому что параллельно с этим занимался другим делом — нашим благотворительным фондом. Поэтому не переживайте, с духом все хорошо. Слава Украине", — заявлял украинский артист.

Обращение Александра Кривошапко к украинцам. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Stories Александра Кривошапко. Фото: скриншот из Instagram

Потом стало известно, что Александр Кривошапко уехал за границу, ведь на его официальной странице в Instagram начали появляться посты из Дубая и Италии. Как именно он пересек границу Украины во время полномасштабной войны, неизвестно, но он не скрывает тот факт, где он находится.

Певец Александр Кривошапко в Италии. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о деятельности Александра Кривошапко сейчас

Сейчас на официальной странице певца можно увидеть информацию о том, кем он является сегодня. Так, сейчас он является отцом, артистом, музыкантом и спортсменом. К тому же, Александр поделился активной ссылкой на собственный благотворительный фонд, который он создал в начале полномасштабного вторжения.

Шапка профиля Александра Кривошапко. Фото: скриншот из Instagram

Чем сейчас занимается Александр Кривошапко

На своей странице артист показывает фотографии со своей любимой Кристиной на фоне разных видов.

Официальная страница Александра Кривошапко. Фото: скриншот из Instagram

Кроме того, на странице певца появилось видео трогательной встречи с его дочерью Алисой, с которой он не виделся целый год.

"Я не видел тебя год. Самый сложный год в моей жизни без моего главного смысла. Любовь победит все", — написал артист в подписи под видео с дочерью.

Певец Александр Кривошапко со своей дочерью. Фото: скриншот из Instagram

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