Куда пропал певец Александр Кривошапко, который волонтерил в начале войны

Где сейчас певец Кривошапко, который волонтерил в начале войны
Украинский певец и участник популярного вокального проекта "Х-Фактор" Александр Кривошапко в начале войны занимался благотворительностью. Но в последнее время исполнитель делится разными моментами своей личной жизни и показывает кадры из-за границы.
О том, чем сейчас занимается Александр Кривошапко, читайте в материале Новини.LIVE.
Где был Александр Кривошапко в начале войны
Летом прошлого года украинский певец высказался по поводу мобилизации и ответил на критику людей касательно того, почему он не защищает свою страну от российских захватчиков. Тогда Александр отметил, что он находится в составе добровольческого батальона, впрочем, больше никаких подробностей не поступало.
"Хочу ответить тем, кто каждый день отправляет меня в состав украинских войск. Уже 2,5 месяца я нахожусь на контракте с добровольческим батальоном, просто не разглашал, потому что параллельно с этим занимался другим делом — нашим благотворительным фондом. Поэтому не переживайте, с духом все хорошо. Слава Украине", — заявлял украинский артист.
Потом стало известно, что Александр Кривошапко уехал за границу, ведь на его официальной странице в Instagram начали появляться посты из Дубая и Италии. Как именно он пересек границу Украины во время полномасштабной войны, неизвестно, но он не скрывает тот факт, где он находится.
Что известно о деятельности Александра Кривошапко сейчас
Сейчас на официальной странице певца можно увидеть информацию о том, кем он является сегодня. Так, сейчас он является отцом, артистом, музыкантом и спортсменом. К тому же, Александр поделился активной ссылкой на собственный благотворительный фонд, который он создал в начале полномасштабного вторжения.
Чем сейчас занимается Александр Кривошапко
На своей странице артист показывает фотографии со своей любимой Кристиной на фоне разных видов.
Кроме того, на странице певца появилось видео трогательной встречи с его дочерью Алисой, с которой он не виделся целый год.
"Я не видел тебя год. Самый сложный год в моей жизни без моего главного смысла. Любовь победит все", — написал артист в подписи под видео с дочерью.
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