Іменини у лютому 2024 — кого вітати, як назвати дитину, чоловічі й жіночі імена

День ангела у лютому 2024 — хто відзначатиме і яке ім'я обрати для дитини
Для багатьох українців День ангела має глибокий сенс і пов'язаний з важливими традиціями та віруваннями. Зокрема, свято заведено вважати своєрідним другим днем народження. Адже в таку дату людина встановлює духовний зв'язок зі своїм однойменним святим. Також нерідко за святцями обирають ім'я для новонародженого, сподіваючись на захист ангела-охоронця.
Тож, Новини.LIVE розповідає, хто святкуватиме іменини у лютому 2024 року, кого обов'язково привітати та яке ім'я обрати для дитини за церковним лютневим календарем.
Іменини у лютому 2024 року за новим церковним календарем
У кого День ангела 1 лютого
Чоловічі імена: Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій.
У кого День ангела 2 лютого
Чоловічі імена: Василь.
Жіночі імена: Пінна, Римма, Інна.
У кого День ангела 3 лютого
Чоловічі імена: Адріан, Володимир, Вольдемар, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Симон, Тимофій, Ян.
Жіночі імена: Ганна, Агнія.
У кого День ангела 4 лютого
Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Єгор, Ібрагім, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Остап, Петро, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Юрій, Ян.
Жіночі імена: Ганна, Катерина, Катаріна.
У кого День ангела 5 лютого
Чоловічі імена: Антон, Макар, Михайло.
Жіночі імена: Агата, Олександра, Василиса.
У кого День ангела 6 лютого
Чоловічі імена: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Севастьян, Юліан, Ян.
Жіночі імена: Христина, Марія, Марфа, Ксенія, Євсевія, Зосима.
У кого День ангела 7 лютого
Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Лука, Петро.
У кого День ангела 8 лютого
Чоловічі імена: Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Теодор, Федір.
Жіночі імена: Ірма, Берта.
У кого День ангела 9 лютого
Чоловічі імена: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, Тихін, Ян.
У кого День ангела 10 лютого
Чоловічі імена: Яким, Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Лука, Марк, Петро, Прохор, Семен, Ян.
Жіночі імена: Ганна, Валентина, Галина, Домна, Маркіяна.
У кого День ангела 11 лютого
Чоловічі імена: Всеволод, Гаврило, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар.
У кого День ангела 12 лютого
Чоловічі імена: Олексій, Антон, Євген.
Жіночі імена: Марія, Венера.
У кого День ангела 13 лютого
Чоловічі імена: Артем, Василь, Володимир, Вольдемар, Гавриїл, Євген, Іван, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Семен, Степан, Тимофій, Ян.
Жіночі імена: Ганна, Аріна, Віра, Зоя, Ірина, Світлана, Фотинія.
У кого День ангела 14 лютого
Чоловічі імена: Георгій, Єгор, Ібрагім, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаель, Теодор, Федір.
Жіночі імена: Феліція.
У кого День ангела 15 лютого
Чоловічі імена: Олексій, Арсен, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Петро, Семен, Ян.
Жіночі імена: Єфросинья, Софія.
У кого День ангела 16 лютого
Чоловічі імена: Іван, Касьян.
У кого День ангела 17 лютого
Чоловічі імена: Данило, Єремей, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан.
У кого День ангела 18 лютого
Чоловічі імена: Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір.
Жіночі імена: Ганна, Маріанна, Марія, Пульхерія, Еллада, Феодулія, Василина, Агафія.
У кого День ангела 19 лютого
Чоловічі імена: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло.
Жіночі імена: Христина, Марфа, Марія, Дорофея.
У кого День ангела 20 лютого
Чоловічі імена: Архіп, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір.
У кого День ангела 21 лютого
Чоловічі імена: Антон, Опанас, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихін, Федір, Філіп, Хома, Ян, Ярослав.
У кого День ангела 22 лютого
Чоловічі імена: Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Остап, Павло, Тимофій, Ян.
Жіночі імена: Ольга, Ізабелла.
У кого День ангела 23 лютого
Чоловічі імена: Андрій, Опанас, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян.
Жіночі імена: Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Параска.
У кого День ангела 24 лютого
Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Дем'ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Сергій, Ян.
Жіночі імена: Мотрена.
У кого День ангела 25 лютого
Чоловічі імена: Іван, Іларіон, Ян, Марін.
Жіночі імена: Марія, Констанція.
У кого День ангела 26 лютого
Чоловічі імена: Олександр, Антон, Євген, Тарас, Теодор, Федір.
Жіночі імена: Світлана, Прісцилла, Зоя.
У кого День ангела 27 лютого
Чоловічі імена: Іван, Микола, Петро, Севастьян, Сергій, Ян.
Жіночі імена: Ганна.
У кого День ангела 28 лютого
Чоловічі імена: Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.
Жіночі імена: Єфросинія.
У кого День ангела 29 лютого
Чоловічі імена: Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон.
Жіночі імена: Кіра, Марина.
Також пропонуємо ознайомитися з детальним церковним календарем свят на лютий 2024 року.
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