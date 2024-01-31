Іменини у лютому 2024 — кого вітати, як назвати дитину, чоловічі й жіночі імена

Прогулянка матері з донькою взимку. Фото: freepik.com

Для багатьох українців День ангела має глибокий сенс і пов'язаний з важливими традиціями та віруваннями. Зокрема, свято заведено вважати своєрідним другим днем народження. Адже в таку дату людина встановлює духовний зв'язок зі своїм однойменним святим. Також нерідко за святцями обирають ім'я для новонародженого, сподіваючись на захист ангела-охоронця.

Тож, Новини.LIVE розповідає, хто святкуватиме іменини у лютому 2024 року, кого обов'язково привітати та яке ім'я обрати для дитини за церковним лютневим календарем.

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Іменини у лютому 2024 року за новим церковним календарем

У кого День ангела 1 лютого

Чоловічі імена: Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій.

У кого День ангела 2 лютого

Чоловічі імена: Василь.

Жіночі імена: Пінна, Римма, Інна.

У кого День ангела 3 лютого

Чоловічі імена: Адріан, Володимир, Вольдемар, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Симон, Тимофій, Ян.

Жіночі імена: Ганна, Агнія.

У кого День ангела 4 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Єгор, Ібрагім, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Остап, Петро, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Юрій, Ян.

Жіночі імена: Ганна, Катерина, Катаріна.

У кого День ангела 5 лютого

Чоловічі імена: Антон, Макар, Михайло.

Жіночі імена: Агата, Олександра, Василиса.

У кого День ангела 6 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Севастьян, Юліан, Ян.

Жіночі імена: Христина, Марія, Марфа, Ксенія, Євсевія, Зосима.

У кого День ангела 7 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Лука, Петро.

У кого День ангела 8 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Ірма, Берта.

У кого День ангела 9 лютого

Чоловічі імена: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, Тихін, Ян.

У кого День ангела 10 лютого

Чоловічі імена: Яким, Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Лука, Марк, Петро, Прохор, Семен, Ян.

Жіночі імена: Ганна, Валентина, Галина, Домна, Маркіяна.

У кого День ангела 11 лютого

Чоловічі імена: Всеволод, Гаврило, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар.

Скульптура янгола з квітами. Фото: freepik.com

У кого День ангела 12 лютого

Чоловічі імена: Олексій, Антон, Євген.

Жіночі імена: Марія, Венера.

У кого День ангела 13 лютого

Чоловічі імена: Артем, Василь, Володимир, Вольдемар, Гавриїл, Євген, Іван, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Семен, Степан, Тимофій, Ян.

Жіночі імена: Ганна, Аріна, Віра, Зоя, Ірина, Світлана, Фотинія.

У кого День ангела 14 лютого

Чоловічі імена: Георгій, Єгор, Ібрагім, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаель, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Феліція.

У кого День ангела 15 лютого

Чоловічі імена: Олексій, Арсен, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Петро, Семен, Ян.

Жіночі імена: Єфросинья, Софія.

У кого День ангела 16 лютого

Чоловічі імена: Іван, Касьян.

У кого День ангела 17 лютого

Чоловічі імена: Данило, Єремей, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан.

У кого День ангела 18 лютого

Чоловічі імена: Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Ганна, Маріанна, Марія, Пульхерія, Еллада, Феодулія, Василина, Агафія.

У кого День ангела 19 лютого

Чоловічі імена: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло.

Жіночі імена: Христина, Марфа, Марія, Дорофея.

У кого День ангела 20 лютого

Чоловічі імена: Архіп, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір.

Дівчинка у костюмі янгола. Фото: dreamstime.com

У кого День ангела 21 лютого

Чоловічі імена: Антон, Опанас, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихін, Федір, Філіп, Хома, Ян, Ярослав.

У кого День ангела 22 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Остап, Павло, Тимофій, Ян.

Жіночі імена: Ольга, Ізабелла.

У кого День ангела 23 лютого

Чоловічі імена: Андрій, Опанас, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян.

Жіночі імена: Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Параска.

У кого День ангела 24 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Дем'ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Сергій, Ян.

Жіночі імена: Мотрена.

У кого День ангела 25 лютого

Чоловічі імена: Іван, Іларіон, Ян, Марін.

Жіночі імена: Марія, Констанція.

У кого День ангела 26 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Антон, Євген, Тарас, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Світлана, Прісцилла, Зоя.

У кого День ангела 27 лютого

Чоловічі імена: Іван, Микола, Петро, Севастьян, Сергій, Ян.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 28 лютого

Чоловічі імена: Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.

Жіночі імена: Єфросинія.

У кого День ангела 29 лютого

Чоловічі імена: Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон.

Жіночі імена: Кіра, Марина.

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