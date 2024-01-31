Именины в феврале 2024 — кого поздравить, как назвать ребенка, мужские и женские имена

Прогулка матери с дочерью зимой. Фото: freepik.com

Для многих украинцев День ангела имеет глубокий смысл и связан с важными традициями и верованиями. В частности, праздник принято считать своеобразным вторым днем рождения. Ведь в такую дату человек устанавливает духовную связь со своим одноименным святым. Также не редко по святцам выбирают имя для новорожденного, надеясь на защиту ангела-хранителя.

Новини.LIVE рассказывает, кто будет праздновать именины в феврале 2024 года, кого обязательно поздравить и какое имя выбрать для ребенка по церковному февральскому календарю.

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Именины в феврале 2024 года по новому церковному календарю

У кого День ангела 1 февраля

Мужские имена: Василий, Гаврило, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

У кого День ангела 2 февраля

Мужские имена: Василий.

Женские имена: Пенная, Римма, Инна.

У кого День ангела 3 февраля

Мужские имена: Адриан, Владимир, Вольдемар, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Симон, Тимофей, Ян.

Женские имена: Анна, Агния.

У кого День ангела 4 февраля

Мужские имена: Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Егор, Ибрагим, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Остап, Петр, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Юрий, Ян.

Женские имена: Анна, Екатерина, Катарина.

У кого День ангела 5 февраля

Мужские имена: Антон, Макар, Михаил.

Женские имена: Агата, Александра, Василиса.

У кого День ангела 6 февраля

Мужские имена: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Севастьян, Юлиан, Ян.

Женские имена: Кристина, Мария, Марфа, Ксения, Евсевия, Зосима.

У кого День ангела 7 февраля

Мужские имена: Александр, Алексей, Лука, Пётр.

У кого День ангела 8 февраля

Мужские имена: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Теодор, Федор.

Женские имена: Ирма, Берта.

У кого День ангела 9 февраля

Мужские имена: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон, Ян.

У кого День ангела 10 февраля

Мужские имена: Яким, Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Лука, Марк, Петр, Прохор, Семен, Ян.

Женские имена: Анна, Валентина, Галина, Домна, Маркияна.

У кого День ангела 11 февраля

Мужские имена: Всеволод, Гаврило, Георгий, Дмитрий, Егор, Захар.

Скульптура ангела с цветами. Фото: freepik.com

У кого День ангела 12 февраля

Мужские имена: Алексей, Антон, Евгений.

Женские имена: Мария, Венера.

У кого День ангела 13 февраля

Мужские имена: Артем, Василий, Владимир, Вольдемар, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Семен, Степан, Тимофей, Ян.

Женские имена: Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, Светлана, Фотиния.

У кого День ангела 14 февраля

Мужские имена: Георгий, Егор, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Теодор, Федор.

Женские имена: Фелиция.

У кого День ангела 15 февраля

Мужские имена: Алексей, Арсен, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Семен, Ян.

Женские имена: Ефросинья, София.

У кого День ангела 16 февраля

Мужские имена: Иван, Касьян.

У кого День ангела 17 февраля

Мужские имена: Даниил, Иеремей, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

У кого День ангела 18 февраля

Мужские имена: Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор.

Женские имена: Анна, Марианна, Мария, Пульхерия, Эллада, Феодулия, Василиса, Агафья.

У кого День ангела 19 февраля

Мужские имена: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.

Женские имена: Кристина, Марфа, Мария, Дорофея.

У кого День ангела 20 февраля

Мужские имена: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.

Девочка в костюме ангела. Фото: dreamstime.com

У кого День ангела 21 февраля

Мужские имена: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.

У кого День ангела 22 февраля

Мужские имена: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Остап, Павел, Тимофей, Ян.

Женские имена: Ольга, Изабелла.

У кого День ангела 23 февраля

Мужские имена: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

Женские имена: Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Параска.

У кого День ангела 24 февраля

Мужские имена: Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян.

Женские имена: Мотрена.

У кого День ангела 25 февраля

Мужские имена: Иван, Илларион, Ян, Марин.

Женские имена: Мария, Констанция.

У кого День ангела 26 февраля

Мужские имена: Александр, Антон, Евгений, Тарас, Теодор, Федор.

Женские имена: Светлана, Присцилла, Зоя.

У кого День ангела 27 февраля

Мужские имена: Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 28 февраля

Мужские имена: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

Женские имена: Ефросинья.

У кого День ангела 29 февраля

Мужские имена: Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон.

Женские имена: Кира, Марина.

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