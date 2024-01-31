Именины в феврале 2024 — кого поздравить, как назвать ребенка, мужские и женские имена

День ангела в феврале 2024 — кто будет отмечать и какое имя выбрать для ребенка
Для многих украинцев День ангела имеет глубокий смысл и связан с важными традициями и верованиями. В частности, праздник принято считать своеобразным вторым днем рождения. Ведь в такую дату человек устанавливает духовную связь со своим одноименным святым. Также не редко по святцам выбирают имя для новорожденного, надеясь на защиту ангела-хранителя.
Новини.LIVE рассказывает, кто будет праздновать именины в феврале 2024 года, кого обязательно поздравить и какое имя выбрать для ребенка по церковному февральскому календарю.
Именины в феврале 2024 года по новому церковному календарю
У кого День ангела 1 февраля
Мужские имена: Василий, Гаврило, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.
У кого День ангела 2 февраля
Мужские имена: Василий.
Женские имена: Пенная, Римма, Инна.
У кого День ангела 3 февраля
Мужские имена: Адриан, Владимир, Вольдемар, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Симон, Тимофей, Ян.
Женские имена: Анна, Агния.
У кого День ангела 4 февраля
Мужские имена: Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Егор, Ибрагим, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Остап, Петр, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Юрий, Ян.
Женские имена: Анна, Екатерина, Катарина.
У кого День ангела 5 февраля
Мужские имена: Антон, Макар, Михаил.
Женские имена: Агата, Александра, Василиса.
У кого День ангела 6 февраля
Мужские имена: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Севастьян, Юлиан, Ян.
Женские имена: Кристина, Мария, Марфа, Ксения, Евсевия, Зосима.
У кого День ангела 7 февраля
Мужские имена: Александр, Алексей, Лука, Пётр.
У кого День ангела 8 февраля
Мужские имена: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Теодор, Федор.
Женские имена: Ирма, Берта.
У кого День ангела 9 февраля
Мужские имена: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон, Ян.
У кого День ангела 10 февраля
Мужские имена: Яким, Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Лука, Марк, Петр, Прохор, Семен, Ян.
Женские имена: Анна, Валентина, Галина, Домна, Маркияна.
У кого День ангела 11 февраля
Мужские имена: Всеволод, Гаврило, Георгий, Дмитрий, Егор, Захар.
У кого День ангела 12 февраля
Мужские имена: Алексей, Антон, Евгений.
Женские имена: Мария, Венера.
У кого День ангела 13 февраля
Мужские имена: Артем, Василий, Владимир, Вольдемар, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Семен, Степан, Тимофей, Ян.
Женские имена: Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, Светлана, Фотиния.
У кого День ангела 14 февраля
Мужские имена: Георгий, Егор, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Теодор, Федор.
Женские имена: Фелиция.
У кого День ангела 15 февраля
Мужские имена: Алексей, Арсен, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Семен, Ян.
Женские имена: Ефросинья, София.
У кого День ангела 16 февраля
Мужские имена: Иван, Касьян.
У кого День ангела 17 февраля
Мужские имена: Даниил, Иеремей, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.
У кого День ангела 18 февраля
Мужские имена: Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор.
Женские имена: Анна, Марианна, Мария, Пульхерия, Эллада, Феодулия, Василиса, Агафья.
У кого День ангела 19 февраля
Мужские имена: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.
Женские имена: Кристина, Марфа, Мария, Дорофея.
У кого День ангела 20 февраля
Мужские имена: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.
У кого День ангела 21 февраля
Мужские имена: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.
У кого День ангела 22 февраля
Мужские имена: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Остап, Павел, Тимофей, Ян.
Женские имена: Ольга, Изабелла.
У кого День ангела 23 февраля
Мужские имена: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян.
Женские имена: Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Параска.
У кого День ангела 24 февраля
Мужские имена: Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян.
Женские имена: Мотрена.
У кого День ангела 25 февраля
Мужские имена: Иван, Илларион, Ян, Марин.
Женские имена: Мария, Констанция.
У кого День ангела 26 февраля
Мужские имена: Александр, Антон, Евгений, Тарас, Теодор, Федор.
Женские имена: Светлана, Присцилла, Зоя.
У кого День ангела 27 февраля
Мужские имена: Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян.
Женские имена: Анна.
У кого День ангела 28 февраля
Мужские имена: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.
Женские имена: Ефросинья.
У кого День ангела 29 февраля
Мужские имена: Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон.
Женские имена: Кира, Марина.
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