З чим носити вишиванки 2024 — стильні образи з фото

День вишиванки 2024 — з чим красиво поєднати вбрання української символіки
Не секрет, що вишиванка є одним з найважливіших символів українського народу, який носять не тільки українці, а й навіть зірки світового рівня. Щоб бути найстильнішою у День вишиванки 16 травня, варто знати, які вишиванки зараз модні та під що їх краще одягати.
Новини.LIVE розповідає про найкращі образи з вишиванками.
Трендові варіанти вишиванок — з чим їх одягати
Чорна вишиванка
Останнім часом в головних трендах дедалі частіше можна помітити вишиванки саме чорного кольору з геометричними візерунками. Така вишиванка чудово підходить для того, щоб зробити звичайний повсякденний образ модним.
Стилісти рекомендують носити цю річ такого кольору з широкими штанами або спідницями середньої довжини. До того ж, вишиванку можна одягати і під джинси.
Біла вишиванка із синьо-жовтим орнаментом
Це класична українська вишиванка, яка вважається однією з наймодніших. Вишиванка з ніжними квітами і елегантними візерунками стане чудовим варіантом створення романтичного луку. Щоб додати родзинки, можна одягнути прикраси в українському стилі.
Стилісти радять поєднувати цю вишиванку з невагомими спідницями, бріджами, джинсами і штанами.
Сукня-вишиванка
Цей варіант підійде тим, хто любить сукні і вишиванку, адже ці дві речі поєднані в одну і створюють неймовірно красивий вигляд. Сьогодні багато дизайнерів у світі роблять велику кількість суконь різних відтінків і орнаментів.
Стилісти рекомендують поєднувати таку сукню-вишиванку з різними образами на святкові заходи або якусь тематичну вечірку.
Червона вишиванка
Для українського народу червоний колір є символом сили, тому справжні модниці обирають саме такий відтінок. Жінки одягають її під різні речі, проте, стилісти радять поєднувати її з джинсами-бойфрендами, шортами або спідницею–олівцем.
Таким чином, можна створити неймовірно стильний і, водночас, елегантний вигляд.
Блакитна сукня-вишиванка
Блакитний відтінок цієї речі випромінює справжню ніжність і неймовірну гармонію. До того ж, блакитний колір робить жінку або дівчину легкою і ефектно підкреслює жіночність, що особливо важливо для тих, хто намагається так себе поводити.
Стилісти стверджують, що така вишиванка чудово підійде для весни та літа або для особливих моментів.
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