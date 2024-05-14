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День вишиванки 2024 — з чим красиво поєднати вбрання української символіки

14 травня 2024 17:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З чим носити вишиванки 2024 — стильні образи з фото
Молода дівчина в українській вишиванці в полі. Фото: Головне в Україні
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Не секрет, що вишиванка є одним з найважливіших символів українського народу, який носять не тільки українці, а й навіть зірки світового рівня. Щоб бути найстильнішою у День вишиванки 16 травня, варто знати, які вишиванки зараз модні та під що їх краще одягати.

Новини.LIVE розповідає про найкращі образи з вишиванками.

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Чорна вишиванка

Останнім часом в головних трендах дедалі частіше можна помітити вишиванки саме чорного кольору з геометричними візерунками. Така вишиванка чудово підходить для того, щоб зробити звичайний повсякденний образ модним.

Стилісти рекомендують носити цю річ такого кольору з широкими штанами або спідницями середньої довжини. До того ж, вишиванку можна одягати і під джинси.

Молодая девушка в вышиванке черного цвета
Молода дівчина у вишиванці чорного кольору. Фото: Pinterest

Біла вишиванка із синьо-жовтим орнаментом 

Це класична українська вишиванка, яка вважається однією з наймодніших. Вишиванка з ніжними квітами і елегантними візерунками стане чудовим варіантом створення романтичного луку. Щоб додати родзинки, можна одягнути прикраси в українському стилі.

Стилісти радять поєднувати цю вишиванку з невагомими спідницями, бріджами, джинсами і штанами.

Белая вышиванка с сине-желтым орнаментом
Біла вишиванка із синьо-жовтим орнаментом. Фото: Pinterest

Сукня-вишиванка

Цей варіант підійде тим, хто любить сукні і вишиванку, адже ці дві речі поєднані в одну і створюють неймовірно красивий вигляд. Сьогодні багато дизайнерів у світі роблять велику кількість суконь різних відтінків і орнаментів. 

Стилісти рекомендують поєднувати таку сукню-вишиванку з різними образами на святкові заходи або якусь тематичну вечірку. 

Молодая девушка в платье-вышиванке
Молода дівчина у сукні-вишиванці. Фото: Pinterest

Червона вишиванка

Для українського народу червоний колір є символом сили, тому справжні модниці обирають саме такий відтінок. Жінки одягають її під різні речі, проте, стилісти радять поєднувати її з джинсами-бойфрендами, шортами або спідницею–олівцем.

Таким чином, можна створити неймовірно стильний і, водночас, елегантний вигляд.

Женщина в вышиванке красного цвета
Жінка у вишиванці червоного кольору. Фото: Pinterest

Блакитна сукня-вишиванка

Блакитний відтінок цієї речі випромінює справжню ніжність і неймовірну гармонію. До того ж, блакитний колір робить жінку або дівчину легкою і ефектно підкреслює жіночність, що особливо важливо для тих, хто намагається так себе поводити.

Стилісти стверджують, що така вишиванка чудово підійде для весни та літа або для особливих моментів. 

Девушка в голубом платье-вышиванке
Дівчина у блакитній сукні-вишиванці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, якими цікавими символами наші предки прикрашали вишиванки. 

Раніше ми розповідали про те, скільки коштує вишиванка, в якій президент Володимир Зеленський святкував Великдень. 

Також ми повідомляли про те, що у Львові відкрили виставки українських вишиванок.

мода
вишиванка
День вишиванки
стиль

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