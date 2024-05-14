С чем носить вышиванки 2024 — стильные образы с фото

День вышиванки 2024 — с чем красиво сочетать наряд украинской символики
Не секрет, что вышиванка является одним из самых важных символов украинского народа, который носят не только украинцы, но и даже звезды мирового уровня. Чтобы быть самой стильной в День вышиванки 16 мая, стоит знать, какие вышиванки сейчас модные и под что их лучше одевать.
Новини.LIVE рассказывает о самых лучших образах с вышиванками.
Трендовые варианты вышиванок — с чем их одевать
Черная вышиванка
В последнее время в главных трендах все чаще можно заметить вышиванки именно черного цвета с геометрическими узорами. Такая вышиванка отлично подходит для того, чтобы сделать обычный повседневный образ модным.
Стилисты рекомендуют носить эту вещь такого цвета с широкими брюками или юбками средней длины. К тому же, вышиванку можно одевать и под джинсы.
Белая вышиванка с сине-желтым орнаментом
Это классическая украинская вышиванка, которая считается одной из самых модных. Вышиванка с нежными цветами и элегантными узорами станет отличным вариантом создания романтического лука. Чтобы добавить изюминки, можно одеть украшения в украинском стиле.
Стилисты советуют сочетать эту вышиванку с невесомыми юбками, бриджами, джинсами и брюками.
Платье-вышиванка
Этот вариант подойдет тем, кто любит платья и вышиванку, ведь эти две вещи совмещены в одну и создают невероятно красивый вид. Сегодня многие дизайнеры в мире делают большое количество платьев разных оттенков и орнаментов.
Стилисты рекомендуют сочетать такое платье-вышиванку с разными образами на праздничные мероприятия или какую-то тематическую вечеринку.
Красная вышиванка
Для украинского народа красный цвет является символом силы, поэтому настоящие модницы выбирают именно такой оттенок. Женщины одевают ее под разные вещи, однако, стилисты советуют сочетать ее с джинсами-бойфрендами, шортами или юбкой-карандашом.
Таким образом, можно создать невероятно стильный и, в то же время, элегантный вид.
Голубое платье-вышиванка
Голубой оттенок этой вещи излучает настоящую нежность и невероятную гармонию. К тому же, голубой цвет делает женщину или девушку легкой и эффектно подчеркивает женственность, что особенно важно для тех, кто пытается себя так вести.
Стилисты утверждают, что такая вышиванка отлично подойдет для весны и лета или для особых моментов.
Напомним, мы писали о том, какими интересными символами наши предки украшали вышиванки.
Раньше мы рассказывали о том, сколько стоит вышиванка, в которой президент Владимир Зеленский праздновал Пасху.
Также мы сообщали о том, что во Львове открыли выставки украинских вышиванок.
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