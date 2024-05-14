С чем носить вышиванки 2024 — стильные образы с фото

Молодая девушка в украинской вышиванке в поле. Фото: Главное в Украине

Не секрет, что вышиванка является одним из самых важных символов украинского народа, который носят не только украинцы, но и даже звезды мирового уровня. Чтобы быть самой стильной в День вышиванки 16 мая, стоит знать, какие вышиванки сейчас модные и под что их лучше одевать.

Новини.LIVE рассказывает о самых лучших образах с вышиванками.

Читайте также:

Трендовые варианты вышиванок — с чем их одевать

Черная вышиванка

В последнее время в главных трендах все чаще можно заметить вышиванки именно черного цвета с геометрическими узорами. Такая вышиванка отлично подходит для того, чтобы сделать обычный повседневный образ модным.

Стилисты рекомендуют носить эту вещь такого цвета с широкими брюками или юбками средней длины. К тому же, вышиванку можно одевать и под джинсы.

Молодая девушка в черной вышиванке. Фото: Pinterest

Белая вышиванка с сине-желтым орнаментом

Это классическая украинская вышиванка, которая считается одной из самых модных. Вышиванка с нежными цветами и элегантными узорами станет отличным вариантом создания романтического лука. Чтобы добавить изюминки, можно одеть украшения в украинском стиле.

Стилисты советуют сочетать эту вышиванку с невесомыми юбками, бриджами, джинсами и брюками.

Белая вышиванка с сине-желтым орнаментом. Фото: Pinterest

Платье-вышиванка

Этот вариант подойдет тем, кто любит платья и вышиванку, ведь эти две вещи совмещены в одну и создают невероятно красивый вид. Сегодня многие дизайнеры в мире делают большое количество платьев разных оттенков и орнаментов.

Стилисты рекомендуют сочетать такое платье-вышиванку с разными образами на праздничные мероприятия или какую-то тематическую вечеринку.

Молодая девушка в платье-вышиванке. Фото: Pinterest

Красная вышиванка

Для украинского народа красный цвет является символом силы, поэтому настоящие модницы выбирают именно такой оттенок. Женщины одевают ее под разные вещи, однако, стилисты советуют сочетать ее с джинсами-бойфрендами, шортами или юбкой-карандашом.

Таким образом, можно создать невероятно стильный и, в то же время, элегантный вид.

Женщина в красной вышиванке. Фото: Pinterest

Голубое платье-вышиванка

Голубой оттенок этой вещи излучает настоящую нежность и невероятную гармонию. К тому же, голубой цвет делает женщину или девушку легкой и эффектно подчеркивает женственность, что особенно важно для тех, кто пытается себя так вести.

Стилисты утверждают, что такая вышиванка отлично подойдет для весны и лета или для особых моментов.

Девушка в голубом платье-вышиванке. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какими интересными символами наши предки украшали вышиванки.

Раньше мы рассказывали о том, сколько стоит вышиванка, в которой президент Владимир Зеленский праздновал Пасху.

Также мы сообщали о том, что во Львове открыли выставки украинских вышиванок.