Дідуся з Британії хочуть посадити у в'язницю в Дубаї за зауваження — що сталось

Дубаї. Фото: Depositphotos

75-річному дідусеві з Британії загрожує в'язниця в Дубаї. Причиною стало те, що він попросив сусідів зробити тихіше на новорічній вечірці, бо няньчив онуку.

Про це пише Mirror.

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Дідусю з Британії загрожує в'язниця в Дубаї

Так, 75-річний дідусь з Шотландії приїхав в ОАЕ до своєї доньки на свята, аби приглянути за онукою. В той час сусіди вирішили влаштувати новорічну вечірку, а на прохання дідуся не шуміти вночі — зробили музику гучнішою.

Британський дідусь. Фото: SWNS

Тому чоловік вирішив піти до них ще раз та попросити заспокоїтися, взявши з собою маленьку онуку, проте йому ніхто не відчинив. Там він побачив відкриту стежку, яка вела до саду, де саме і відбувалася вечірка.

Коли він запитав у сусідів, чи не могли б вони перенести вечірку в приміщення — гості почали його штовхати та кричати. Він намагався піти, але господиня вечірки підійшла до нього, накричала та вилила на нього й дитину свій напій.

Видання пише, що чоловік хотів повідомити про інцидент у поліцію, але його донька побоялася спровокувати ще більшу напруженість у відносинах з сусідами.

Водночас до поліції звернулася жінка, яка влаштувала вечірку. Вона заявила, що дідусь прийшов на її територію без дозволу — тепер його звинувачують в порушенні громадського порядку, його можуть посадити до в'язниці.

Нагадаємо, що російського шоумена Максима Галкіна оштрафували на 100 тисяч дирхам, а це більше мільйона гривень, за підтримку України на його концертах в ОАЕ.

Також ми писали, що Тоня Матвієнко поїхала у Дубай, куди її запросили виступити в українському ресторані. Послухати живе виконання співачки зібралися українці, які наразі перебувають в ОАЕ.